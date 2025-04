A- A+

Futebol Cabo comemora vitória e vê Santa Cruz em construção na Série D Tricolor venceu o Treze por 1x0, no Amigão, na estreia da competição, dividindo a liderança do Grupo A3 com Central e Santa Cruz-RN

Não foi a melhor exibição em termos técnicos, mas o Santa Cruz saiu da Paraíba com três pontos na bagagem ao vencer o Treze por 1x0, no Amigão, neste domingo (20), na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro. Na avaliação do técnico Marcelo Cabo, o resultado premiou o crescimento do Tricolor na segunda etapa.





“Sabíamos da dificuldade que era enfrentar o adversário aqui. Começamos ali nos primeiros 15 minutos não muito bem tecnicamente, sem concluir as ações, errando muito. Isso trouxe o adversário ao nosso campo e demoramos até os 25 minutos para reorganizar. Conseguimos depois equilibrar o jogo nos 20 minutos finais, com boas chegadas. Creio que o Treze foi melhor no primeiro tempo”, iniciou.



“No intervalo, nós voltamos melhor, com mais posse de bola e mais equilibrados. Era normal eles se lançarem para buscar a vitória e ficarem vulneráveis na transição. A ideia de colocar João Diogo e Israel descansados era para ter, junto com William Júnior, esse trio por trás do Galhardo. Acabamos fazendo o gol e tivemos chances de ampliar com um pênalti claro, sem sombra de dúvidas. Poderíamos ter saído com 2x0, mas para uma estreia foi bom. Ainda não é o que idealizo, mas demos um passo para a construção de uma nova equipe na competição”, completou.

Dentre as mudanças realizadas no decorrer do jogo, duas foram cruciais. A primeira, de Gabriel Galhardo na vaga de Pedro Favela, que saiu após levar cartão amarelo. Depois, com Israel, autor do gol, no lugar de Thiaguinho.

“Gabriel entrou bem, usou suas características de ‘cartear’ o jogo. Não é o volante que pisa na área, mas tira o time da pressão do adversário no meio-campo. Tem um cognitivo alto, leitura de jogo boa e passe qualificado”, apontou o treinador.

“A gente só conquista algo se tiver um elenco. Israel me dá opção de jogar na lateral direita, esquerda, segundo linha…tem jogo que precisaremos de uma dobra ali. Ele foi o escape também da bola aérea. Ele me dá muitas opções dentro do elenco. Nem sempre o jogador mais importante vai começar o jogo. Talvez ele entre durante dependendo da leitura do jogo”, concluiu.

Com o resultado, o Santa divide a liderança do Grupo A3 da Série D, ao lado do homônimo Santa Cruz-RN e do Central, todos com três pontos. O próximo compromisso da Cobra Coral é domingo, contra o Horizonte, no Arruda.

