Cabo Daciolo faz 'corrente de oração' para Vasco voltar a jogar em São Januário

A- A+

ex-deputado federal Cabo Daciolo usou as redes sociais para "convocar" os vascaínos para assistir ao clássico contra o Fluminense, no próximo dia 16, pelo Campeonato Brasileiro, em São Januário — embora o jogo esteja, até o momento, marcado para o Nilton Santos. O pedido é um apelo para que o estádio seja reaberto após uma decisão judicial impedir a presença de público no local depois de um tumulto na partida do time contra o Goiás, no dia 22 de junho.

"Eu quero poder pedir para que todos nós estejamos juntos nessa corrente de oração. Para que nós possamos ver o jogo do Vasco. O próximo jogo em São Januário vai ser dia 16, contra o Fluminense, e eu creio que os portões de São Januário estarão abertos para a honra e glória do senhor Jesus, tu crê nisso, meu irmão?", diz Daciolo.

No registro desta terça-feira, Daciolo também voltou a se declarar à mulher, a jornalista Cristiane Daciolo, que morreu, aos 52 anos, no Rio. Ele agradeceu "orações, o carinho, as interseções" e disse que pôde "sentir essa energia do amor que entrou na minha casa, no meu lar, na minha parentela".

"A minha varoa está viva. Eu creio em um Deus que não é deus dos mortos, e, sim, de vivos. Tem uma adoração que diz 'porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está'. Cris, te amo", afirmou Daciolo.

Em outras publicações feitas desde a morte da companheira, o político, que concorreu à Presidência da República em 2018, destacou o amor por Cristiane, a quem chamou de "eterna namorada".

"VIDA ETERNA. Minha eterna namorada", escreveu Daciolo, que ainda reproduziu um versículo bíblico. "Então Jesus disse: 'Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá'".

Cristiane faleceu na última terça-feira. A família não confirmou oficialmente a causa.

Cristiane havia sido diagnosticada com leucemia em 2018. De lá para a cá, passava pelo tratamento da doença. Em 2019, a jornalista foi submetida a um transplante de medula óssea, doada pelo irmão.

Cristiane deixa três filhos. A informação sobre a morte dela partiu do jornalista Geremias Couto, amigo da família.

"Daciolo faz parte do meu círculo de amizades. Agora há pouco recebi a notícia de que a mulher, Cristiane Daciolo, faleceu em decorrência da doença que lhe acometera há pouco mais de dois anos. Expresso-lhe e a toda a família os meus profundos sentimentos pela perda", escreveu ele.

Cabo Daciolo e Cristiane trocavam uma série de declarações de amor nas redes sociais. Desde a confirmação da morte, ela recebeu homenagens e amigos e colegas, que também expressaram solidariedade pela perda do ex-presidenciável.

"Batalhou contra o câncer mas hoje Deus a recolheu! Todas as vezes que nos encontramos foi para orar no monte e em casa, mas ela estava sempre ligada aos céus! Vamos orar para que o Senhor console o coração do Daciolo e de seus filhos", destacou a pastora Priscila Seixas.

Pelo Twitter, o jornalista Glenn Greenwald lembrou do apoio dado por Cabo Daciolo durante a internação do marido, o deputado David Miranda, que morreu em maio deste ano.

"David e Cabo Daciolo formaram uma amizade improvável mas linda. Quando David foi hospitalizado e faleceu, Cabo deu grande conforto à nossa família. Ele falava muito de seu amor por Cristiane e suas lutas de saúde. Deixo meus sentimentos profundos e amor a Cabo e sua família", disse o jornalista.

Veja também

Santa Cruz Presidente do Santa Cruz rebate pedido de afastamento: "Afundaram o clube e só fazem atrapalhar"