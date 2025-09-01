A- A+

Futebol Cabo descarta euforia do Santa após abrir vantagem nas quartas de final Tricolor venceu o América-RN por 1x0, na Arena de Pernambuco, e precisa apenas empatar para subir de divisão

Faltam pouco mais de 90 minutos para o Santa Cruz definir se conseguirá ou não o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Chance que aumentou ao vencer o América-RN por 1x0, na Arena de Pernambuco, com gol de Ariel, no jogo de ida das quartas de final da Série D 2025. Ainda assim, o técnico do Tricolor, Marcelo Cabo, mantém o tom cauteloso.





“Ninguém vai para um intervalo de um jogo eufórico. Eu contextualizo que estamos no intervalo de um jogo. Não há euforia minha, dos atletas ou da torcida. Não nos classificamos. Temos respeito pelo América-RN, que estava há 10 jogos invictos, e é forte em seus domínios”, afirmou.

Com a vitória, o Santa Cruz precisa apenas de um empate para avançar para as semifinais e decretar o acesso. Uma derrota por um gol de diferença levará a decisão para as penalidades.

“Foi somente a metade de um mata-mata. Já vivemos a experiência de sair perdendo (contra o Sergipe), empatando (contra o Altos) e agora estamos saindo à frente. Vamos fazer a leitura do que aconteceu aqui e do que pode acontecer lá”, ressaltou o técnico.

Estatística

No histórico de 23 jogos entre os clubes, segundo o site “O gol”, o Santa Cruz tem dez vitórias, contra sete do América-RN e seis empates. Considerando apenas os duelos com mando do Tricolor, a Cobra Coral ganhou sete e perdeu dois.

Nos jogos fora de casa, o Santa tem três vitórias. Nos demais confrontos, foram cinco empates e seis derrotas. O próximo duelo perante o América-RN será dia 7 de setembro, na Arena das Dunas.

Veja também