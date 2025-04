A- A+

Futebol Cabo elogia evolução do Santa Cruz, mas diz que time ainda está longe do ideal Tricolor goleou o Horizonte por 4x0, no Arruda, pelo Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro

A estreia do técnico Marcelo Cabo sob o comando do Santa Cruz no Arruda foi com uma goleada por 4x0, diante do Horizonte-CE, pelo Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Segundo o treinador, o Tricolor uniu “resultado e performance”. Mas engana-se quem imagina o profissional satisfeito. “Ainda está longe do que eu quero”.





“Fizemos um bom jogo dentro daquilo que trabalhamos. Ainda confesso que oscilamos um pouco durante a partida. O treinador tem o perfil ideal da equipe e ainda estamos aquém, longe do que eu quero. O que eu penso e quero é aquilo que fizemos nos primeiros 20 minutos, mas isso demanda tempo de trabalho para ser constante nos 90 minutos”, citou.

Cabo indicou que percebeu o Santa caindo de nível na metade final do primeiro tempo, recuperando-se no segundo tempo.

“Quando a gente baixou a rotatividade, a gente baixou a intensidade. O Horizonte igualou o jogo dos 25 minutos em diante. Eles tiveram mais escanteio, adentraram mais ao último terço dos últimos 15 minutos. No primeiro tempo, principalmente. No segundo tempo, a gente teve o jogo controlado. Nossa equipe é bem organizada defensivamente. Mesmo se o adversário tiver posse no nosso campo, estamos bem organizados com a linha de cobertura. Temos dois jogos e não tomamos gols. Em um processo de evolução, acredito que a equipe evoluiu bastante em relação ao jogo do Treze”, completou.

O treinador também destacou a força da torcida no primeiro jogo do clube na Série D em 2025. O Santa é o líder da chave, com seis pontos.

“Estava ansioso, com expectativa grande para esse primeiro jogo no Arruda. Alguns reencontraram a torcida e outros encontraram pela primeira vez, como foi meu caso. Tinha um frio na barriga. Quando subi a escada, fui tomado pela emoção de ver o estádio cheio. Hoje, estar lá dentro, dirigindo o Santa Cruz, com a presença da torcida, foi uma felicidade muito grande”, apontou.

