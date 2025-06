Cabo lamenta primeira derrota na Série D, mas elogia grupo: "é unido e tenho na mão"

A- A+

A invencibilidade do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro 2025 chegou ao fim neste domingo (8), com a derrota por 3x1 para o Ferroviário, no Presidente Vargas, pelo Grupo A3. Resultado lamentado pelo técnico do time pernambucano, Marcelo Cabo, mas que em nada abalou a confiança dele no grupo para o restante da competição.





“O vestiário foi de silêncio. O som da derrota é o silêncio. Ficamos chateados. Mas o que achei muito bom do grupo foi como eles reagiram. Eles sentiram a derrota. Um grupo que se acostumou a vencer, que criou um DNA vencedor, sente isso. Sentimos no final do jogo, mas entendemos que somos um grupo forte e ninguém perdeu esse valor. Nosso grupo é fechado, unido. Eu tenho o grupo na mão. Somos capazes de fazer uma grande semana e ter uma grande vitória no jogo em casa”, declarou.

Sobre a partida, Cabo citou uma ligeira superioridade do Ferroviário, citando que o Santa Cruz poderia ter aproveitado melhor as oportunidades antes da virada do Ferrão.

“A gente sabia que isso poderia acontecer e estávamos trabalhando esse cenário de derrota. Tudo está controlado internamente com os jogadores, mas ficamos tristes pelas circunstâncias. Sabíamos que teríamos dificuldade jogando aqui. Fizemos 1x0, bem postados dentro da proposta, mas logo em seguida tomamos o gol. Não deu nem tempo de digerir. Tomamos dois gols em que a posse de bola era nossa”, observou.

“Criamos duas, três boas oportunidades para sair vencedor do primeiro tempo por 2x1. Voltamos para o segundo e oscilamos bastante. Perdemos volume no meio-campo, intensidade. Entendo que o Ferroviário foi melhor, mas ainda entendo que foi um jogo equilibrado. Da mesma maneira que eles fizeram o 2x1, nós também tivemos oportunidade de fazer. Quando faz 1x0 contra um adversário como esse, você tem de permitir que ele sinta o gol para a gente ir para o próximo passo. Fomos muito afoitos nisso”, completou.

Investidores

O confronto entre Ferroviário e Santa Cruz foi acompanhado pelos investidores da SAF da Cobra Coral, que marcaram presença no estádio ao lado do presidente do clube, Bruno Becker, e de diretores.

“A gente fica feliz com a presença dos investidores, presidente e diretoria. Sinal que eles estão cada vez mais perto da gente. Isso faz o Santa Cruz mais forte. O clube é grande e fica mais forte com a chegada deles. Eles assistiram à partida e isso é bom. Nos sentimos fortalecidos e respaldados por uma SAF que está para assumir o clube em curto prazo”, apontou o treinador.



O Santa segue na liderança do Grupo A3 da Série D, com 19 pontos. Na próxima rodada, o Tricolor recebe o Sousa, domingo (15), no Arruda.

