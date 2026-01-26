A- A+

Futebol Cabo não descarta mais reforços no Santa e lamenta jogo de portões fechados contra o Jaguar Tricolor atuará sem torcida no Arruda por conta de reformas no estádio e devido à impossibilidade de jogar na Arena de Pernambuco

Após ser goleada por 4x0 para o Náutico, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz pode ter mais novidades no elenco. De acordo com o técnico Marcelo Cabo, não estão descartados mais reforços antes do encerramento da janela de inscrições do torneio, no dia 30 de janeiro.





“Se a gente precisar recalcular, ir no mercado trazer duas, três peças, com a questão orçamentária permitindo, vamos fazer. O importante é buscar a melhor do Santa Cruz. Se a gente entender que passa por isso, dentro dos cinco jogos que analisamos, nós faremos, com aval do presidente e da diretoria”, apontou.

Quarta colocado do Pernambucano, com sete pontos, o Santa Cruz volta a campo na quarta-feira (28), contra o Jaguar, no Arruda, de portões fechados, por conta das reformas que acontecem no local. O Tricolor está mandando em 2026 as partidas na Arena de Pernambuco, mas o estádio de São Lourenço da Mata informou não ter disponibilidade para receber o duelo nesta data.

“Sinto muito em jogar quarta sem nosso torcedor. Apesar da derrota no clássico, respeitando a insatisfação dele, eu digo que é sempre bom tê-lo do nosso lado. Não queríamos ter essa partida dessa maneira, mas prometemos uma entrega como foi no primeiro tempo contra o Náutico”, declarou.

