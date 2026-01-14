Qui, 15 de Janeiro

Futebol

Santa Cruz: Cabo critica horário do jogo contra o Maguary: "deveria ser proibido"

Santa ficou no empate em 1x1 com o time de Bonito, no Arthur Tavares, pelo Campeonato Pernambucano

Marcelo Cabo, técnico do Santa CruzMarcelo Cabo, técnico do Santa Cruz - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo, não escondeu a insatisfação com o contexto envolvendo o jogo diante do Maguary, no Arthur Tavares, que terminou empatado em 1x1. O comandante reclamou do horário em que a partida foi disputada (15h) e do pouco tempo de descanso entre cada partida na competição. 

 

“Levamos um ponto daqui. É uma circunstância difícil de jogar aqui. Primeiro, pelo horário. Segundo, pelo gramado. Bom, porém alto. Tivemos dificuldade na adaptação. Fizemos um bom primeiro tempo e, quando tomamos o gol, estávamos melhores no jogo, criando oportunidades. Colocamos bola na trave, com volume bom, mas afrouxamos a marcação e eles fizeram o gol”, iniciou.

“No segundo tempo, houve o desencaixe, mas o cansaço começou a bater. Não é fácil jogar nesse horário, só quem estava lá dentro sabe o que é jogar às 15h. Na minha opinião, deveria ser proibido, principalmente no verão. Deveria ter um protocolo para jogo pelo menos às 17h”, completou.

O treinador ainda citou o intervalo menor de descanso entre os compromissos como outro fator que tem prejudicado o Santa Cruz. 

“Precisamos estar atentos. Todos os nossos adversários têm um dia a mais de recuperação. Houve trocas de mando de campo porque o estádio não estava adequado. Por que o nosso também não teve a troca por não ter refletor? A diretoria precisa ficar atenta. Jogamos um jogo tendo apenas 67 horas de recuperação e já vamos jogar o terceiro jogo no sábado. Depois, a gente é cobrado porque o time está pouco intenso”, apontou.

O Santa volta a campo no sábado (17), contra o Vitória, na Arena de Pernambuco, pela terceira rodada do Estadual. 

