Santa Cruz Cabo admite jogo pouco inspirado do Santa contra o Maranhão, mas destaca: "o que vale é classificar" Tricolor empatou em 0 a 0 com o Bode e garantiu a vaga na decisão do campeonato

O Santa Cruz se classificou à final da Série D, neste sábado (20), após empatar em 0 a 0 com o Maranhão, na Arena de Pernambuco.

A partida, no entanto, foi marcada por um desempenho abaixo do Tricolor, que errou bastante na troca de passes e chegou a ser bastante pressionado pelos visitantes.

Em coletiva de imprensa, o técnico tricolor, Marcelo Cabo, reconheceu o jogo pouco inspirado do clube. No entanto, ele foi convicto ao dizer que o time "não ficou devendo" na partida e que o mais importante era conseguir a classificação.

“Eu acho que devendo [a gente] não ficou, porque a gente se classificou. É um jogo de 180 minutos. A gente tem que jogar a copa, o mata-mata. Nos tornamos um time copeiro. A gente não teve uma noite muito inspirada tecnicamente, mas a gente foi um time aplicado taticamente, competitivo. Entendemos o que eles [Maranhão] queriam em termo tático, que seriam agressivos porque tinham que buscar a vitória. Não foi um jogo plástico, que a gente teve como em outras vezes dentro de casa, mas quando você chega no mata-mata, em uma semifinal, o que vale é a classificação", argumentou o treinador.

Cabo também falou do sentimento de felicidade em conseguir levar o Santa Cruz de volta a uma final de campeonato após cinco anos e de proporcionar ao torcedor tricolor essa experiência.

"Fico feliz de eu e meus companheiros de trabalho conseguirmos levar o Santa Cruz a uma final de Campeonato Brasileiro. E este ano eu fico muito agraciado porque eu estou finalizando meu sétimo mata-mata e eu venci os sete - pelo Capital e Santa Cruz. Fico muito feliz de entregar isso ao nosso torcedor, parabenizá-lo, que compareceu, lotou o estádio, vibrou com a gente. Vamos continuar trabalhando para, agora sim, falar em título"

Thiago Galhardo

Com uma desempenho abaixo no jogo contra o Maranhão e em outros no mata-mata, Thiago Galhardo foi alvo de críticas na partida, sendo, inclusive, vaiado ao ser substituído por Ariel.

Questionado sobre se continuaria apostando no jogador como titular, Cabo afirmou que irá analisar o desempenho do atleta com calma.

"A gente vai tratar isso internamente, analisar o jogo com calma. Qualquer parecer meu agora seria precipitado, porque eu estou vendo o jogo de uma forma muito rápida, dentro de campo. E agora eu vou analisar o jogo e tomar a melhor decisão para o Santa Cruz", explicou.

