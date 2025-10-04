A- A+

Futebol Cabo celebra meta alcançada com acesso e confirma permanência no comando do Santa Técnico destacou que vai se reunir com departamento de futebol na próxima segunda-feira para iniciar planejamento de 2026

Ainda que o resultado final não tenha sido o esperado, com a perda do título da Série D do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcelo Cabo ressaltou o fato de o maior objetivo do Santa Cruz na temporada, o acesso à Série C, ter sido alcançado. E já deixou claro que, para 2026, ele seguirá no comando clube para almejar voos maiores.





“A gente gostaria muito de ter conquistado esse título para fechar com chave de ouro a temporada, dedicando ao torcedor que tanto nos apoiou. A instituição merecia, o presidente Bruno, todos que iniciaram o trabalho. Levamos essa Série D de forma positiva porque o maior objetivo era o acesso e conquistamos diante de um adversário forte, como foi o América-RN”, iniciou o treinador.

“A maior meta foi conquistada, passando por quatro mata-matas. Nas finais, fizemos dois bons jogos, mas infelizmente perdemos no agregado por 2x1. Poderíamos ter saído com a vitória, mas o saldo é positivo”, completou.

O técnico, que tem contrato com o Santa até o final de 2026, destacou que fará uma reunião na próxima segunda-feira (6) para tratar do planejamento para a temporada seguinte. “O torcedor pode esperar um Santa Cruz ainda mais forte do que foi em 2025. Já conversamos sobre isso com o presidente, com Iran, Pedro, Harley, Allan, Diego, todos que compõem o departamento de futebol. Eu continuo para a próxima temporada. Não podemos perder mais tempo. Precisamos começar o planejamento”, apontou.

Veja também