Futebol Cabo vê vitória em clássico como fundamental para meta do Santa de alcançar o G2 do Estadual Tricolor encara o Náutico, neste domingo (25), na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano

Vencer, diminuir a pressão no comando e se aproximar da manutenção do G2 que garante vaga direta nas semifinais do Campeonato Pernambucano. Essa é a meta do Santa Cruz para o duelo deste domingo (25), contra o Náutico, na Arena de Pernambuco, pela quinta rodada da competição. Objetivo que, para ser alcançado, precisa superar o desempenho irregular do time na temporada.

“Tivemos uma oscilação de início de competição, mas a gente precisava oscilar menos. Fizemos uma pré-temporada com um tempo plausível, com dois jogos-treino e um amistoso. Trocamos 50% do elenco e claro que precisamos ganhar um pouco mais de encaixe”, afirmou o técnico Marcelo Cabo.

Diante de um adversário que está na liderança, com 100% de aproveitamento na competição e tendo tanto o melhor ataque como a melhor defesa, o treinador frisou a necessidade de o Santa neutralizar bem os pontos fortes do Náutico.

Análises

“A gente já tem observado as virtudes do Náutico, como também as vulnerabilidades dentro do jogo e vamos tentar nos programar. Jogaremos contra uma equipe que, neste início de competição, é a que melhor está performando. Temos de estudar as melhores ações ofensivas deles, mas sem abrir mão de jogar. É um clássico e você precisa ser forte”, apontou.

“Esse jogo é fundamental para nossa pretensão de entrar no G2. É um confronto direto, um clássico, e a gente sabe a importância para nossa continuidade na competição, pleiteando ficar entre os dois primeiros para ir direto às semifinais. O clássico por si só já é importante, já tem um peso especial dentro da competição e não queremos deixar o pelotão da frente escapar muito”, completou.

