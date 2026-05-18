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COPA DO MUNDO Cabo Verde anuncia lista de convocados para a disputa da sua primeira Copa do Mundo Seleção estreante está no Grupo H e enfrenta Espanha, Uruguai e Arábia Saudita na primeira fase do Mundial

Estreante em Copas do Mundo, Cabo Verde anunciou na manhã desta segunda-feira a lista com os 26 jogadores convocados para integrar a equipe nacional que vai participar do Mundial de seleções que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Para formar a relação, o técnico Pedro Leitão Brito, também conhecido como "Bubista" apostou em alguns nomes que atuam no futebol português com destaque para o defensor Sidny Cabral, de 23 anos, que defende as cores do Benfica.

De acordo com o jornal português A Bola, Os "Tubarões Azuis", como é conhecida a seleção, inicia a sua preparação já a partir do dia 20 de maio.

Após quatro dias de trabalho, o elenco viaja para Portugal e terá um amistoso contra a Sérvia no dia 31, em Lisboa. Depois disso, a delegação embarca para os Estados Unidos para um segundo jogo preparatório contra seleção de Bermudas.

Cabo Verde está no Grupo H e faz a sua estreia na Copa do Mundo contra a favorita Espanha, no dia 15 de junho, em Atlanta. Seis dias depois, o compromisso vai ser diante do Uruguai, em Miami. A seleção encerra a sua participação nesta fase de grupos contra a Arábia Saudita, no dia 26, em Houston.

Confira os convocados de Cabo Verde para a Copa do Mundo:

Goleiros: Josimar Dias 'vozinha' (Chaves), Márcio da Rosa (Montana) e Carlos Santos (San Diego FC).

Defensores: Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), João Paulo Fernandes (FCSB), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes 'Pico' (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK), Ianique Tavares 'Stopira' (Torreense) e Edilson Borges 'Diney' (Al-Bataeh).

Meio-campistas: Jamiro Monteiro (Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitória de Guimarães), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskas Akademia), Deroy Duarte (Ludogoretz) e Kevin Pina (Krasnodar).

Atacantes: Ryan Mendes (Igdir), Willy Semedo (Omonia), Garry Rodrigues (Apollon Limassil), Jovane Cabral, Nuno da Costa (Basaksehir), Lailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron) e Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv)

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