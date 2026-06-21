Cabo Verde mantém conto de fadas na Copa ao buscar empate com Uruguai após falha de Muslera
Na última rodada, Cabo Verde depende apenas de si para se classificar ao mata-mata do Mundial
O conto de fadas de Cabo Verde e de Vozinha na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México ganhou novo capítulo festivo neste domingo. Um jogo após brilhar, parando o ataque da poderosa Espanha (0 a 0), e ganhar o coração de torcedores espalhados por todo o planeta, sobretudo os brasileiros, o goleiro viu o companheiro de profissão Muslera falhar e permitir que a seleção africana buscasse um gigante 2 a 2 no Hard Rock Stadium, em Miami, que a deixou bem na disputa por uma vaga ao mata-mata.
Com duas igualdades na competição, Cabo Verde entrará na rodada final dependendo apenas de suas forças por vaga no mata-mata. Ganhar da Arábia Saudita significa carimbar a classificação, deixando os uruguaios no desespero de terem de bater a forte Espanha.
Em um confronto que começou favorável à seleção cabo-verdiana, Kevin Pina fez a surpresa da primeira rodada da Copa aumentar sua festa em campos norte-americanos com 1 a 0 em Miami. O cobrado ataque uruguaio apareceu ainda na primeira etapa, com Maxi Araújo e Cannobio virando para alívio de Marcelo Bielsa. No segundo tempo, contudo, Muslera errou na saída do gol após passe equivocado de Olivera e Hélio Varela definiu a igualdade.
Como fica o Grupo H da Copa do Mundo?
O resultado até deixa o Uruguai em segundo no Grupo H, com os mesmos dois pontos de Cabo Verde, mas mais gols marcados, e atrás da líder Espanha, sua próxima rival, que soma quatro. Ocorre que para não correr riscos, os uruguaios terão de derrubar a forte equipe espanhola, já que Cabo Verde necessita apenas de um triunfo diante da lanterna Arábia Saudita, com um, para avançar.
Rodada final
A definição da chave está agendada para sexta-feira, às 21 horas (de Brasília) com o grande jogo entre Espanha e Uruguai, em Zapopan, no México, definindo a liderança da chave. Sonhando com vaga, Cabo Verde e Arábia Saudita se encaram, no mesmo horário, em Houston, precisando do triunfo.
Começo brigado, gol surpreendente de Cabo Verde e virada
Depois de sofrer para buscar o 1 a 1 diante da Arábia Saudita, o irritado técnico argentino Marcelo Bielsa não escondeu seu descontentamento com a produção ofensiva uruguaia e prometeu modificações no setor. E confirmou, com Canobbio aparecendo na vaga de Darwin Núñez. Porém, após ensaiar a escalação com De la Cruz, manteve Ugarte no meio, desta vez liberando Valverde para encostar na frente.
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A ideia era sofrer menos e abrir o marcador logo. Mas os africanos pareciam dispostos a parar mais um campeão do mundo e mostravam-se empenhados na marcação. Ídolo até mesmo de seus companheiros, que o endeusaram após o 0 a 0 com a Espanha, Vozinha tinha uma torcedora especial nas arquibancadas: sua mãe Ana Cândida Évora, que conseguiu embarcar aos Estados Unidos após a comoção do jogador após a estreia dos sonhos.
A bola rolou e as equipes pareciam ter esquecido que tratava-se de uma partida de futebol. A obrigação de pontuar de ambos os lados deixou ânimos acirrados e as faltas duras se destacaram nos primeiros minutos. Cabo Verde 'jogava a vida' na marcação, não sofria atrás e, mesmo se arriscando pouco, na base da velocidade, . Em arrancada rara, falta.
Os uruguaios não confiaram na cobrança direta, colocaram apenas dois na barreira e pagaram caro. Kevin Pina deu um chutaço, a bola passou entre os dois posicionados e surpreendeu Muslera. A seleção que parou Espanha voltava a celebrar, desta vez pelo inédito gol em Copas. A festa da torcida era linda no Hard Rock Stadium, com abraços apertados, gente pulando, sorrisos e lágrimas de emoção.
Cabo Verde estava soberano na partida, arriscando dribles, toques de letra e até buscando gol olímpico com batida direta de escanteio pela rede do lado de fora. Em contrapartida, o Uruguai errava passes e mostrava descontrole ao não encaixar as jogadas - Vozinha apenas assistia ao jogo - e parecia fadado a ir ao descanso com placar adverso.
Um lance no qual o fair play acabou ignorado, contudo, terminou no gol da igualdade dos uruguaios. Arcanjo sofria com dores no posterior da coxa, mancando na entrada da área, e nada de bola jogada para fora para atendimento. O defensor foi ao chão e 'recebia atendimento' do rival Viñas. A Celeste veio ao ataque, e o camisa 11 deixou o rival dolorido para trás e foi à área. O cruzamento terminou em bola na trave e gol de Maxi Araújo, sozinho.
Sofrer a igualdade foi um duro golpe aos cabo-verdianos, até então tranquilos em campo. Para pirar, no último minuto do acréscimo, veio a virada. Maxi Araújo escorou o cruzamento e Canobbio, livre, fez o segundo, para alegria de Bielsa, que bancou a troca na frente, e de Luis Suárez, presença ilustre nas tribunas.
Cabo Verde aproveita falha de Muslera e busca a igualdade
Pela primeira vez atrás do placar na Copa, Cabo Verde tinha de abrir mão da marcação pela igualdade. A questão era: se abriria sob risco de levar mais gols e se complicar na chave?
O retorno dos vestiários exibia uma seleção ainda sem saber o peso da virada e com dificuldades. Como ocorreu nas três etapas anteriores, sendo duas diante da Espanha, Cabo Verde sofria para agredir o oponente. A pressa era a principal inimiga.
O Uruguai, então, resolveu 'entregar'. Em jogo controlado, um passe errado de Olivera e saída equivocada de Muslera da área custou a igualdade com esperteza e finalização rápida de Hélio Varela para deixar tudo igual em nova festa cabo-verdiana.
Até então sem culpa nos gols e pouco aparecendo na partida, Vozinha resolveu mostrar que não era destaque da Copa por acaso. O goleiro mostrou segurança quando exigido com defesas e saídas do gol pelo alto após os 2 a 2 e não permitiu que os uruguaios voltassem ao comando do placar.
Ficha técnica
Uruguai 2 x 2 Cabo Verde
Uruguai - Muslera; Varela, Cáceres, Olivera e Sanabria; Ugarte (De la Cruz), Bentancur e Valverde; Canobbio, Viñas (Darwin Núñez) e Maxi Araújo (Brian Rodríguez). Técnico: Marcelo Bielsa
Cabo Verde - Vozinha; Moreira, Pico, Borges e Sidny Cabral; Kevin Pina (Laros Duarte), Jamiro (Semedo) e Arcanjo (Deroy Duarte); Garry Rodrigues (Hélio Varela), Ryan Mendes e Benchimol (Nuno da Costa). Técnico: Pedro "Bubista" Leitão.
Gols - Kevin Pina aos 20, Maxi Araújo, aos 43, e Canobbio, aos 50 minutos do primeiro tempo.
Cartões amarelos - Bentancur e Olivera (Uruguai); Borges e Sidny Cabral (Cabo Verde).
Árbitro - Espen Eskás (Noruega).
Público - 64.003 presentes.
Local - Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.