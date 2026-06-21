Cabo Verde mantém conto de fadas na Copa ao buscar empate com Uruguai após falha de Muslera

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O conto de fadas de Cabo Verde e de Vozinha na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México ganhou novo capítulo festivo neste domingo. Um jogo após brilhar, parando o ataque da poderosa Espanha (0 a 0), e ganhar o coração de torcedores espalhados por todo o planeta, sobretudo os brasileiros, o goleiro viu o companheiro de profissão Muslera falhar e permitir que a seleção africana buscasse um gigante 2 a 2 no Hard Rock Stadium, em Miami, que a deixou bem na disputa por uma vaga ao mata-mata.



Com duas igualdades na competição, Cabo Verde entrará na rodada final dependendo apenas de suas forças por vaga no mata-mata. Ganhar da Arábia Saudita significa carimbar a classificação, deixando os uruguaios no desespero de terem de bater a forte Espanha.



Em um confronto que começou favorável à seleção cabo-verdiana, Kevin Pina fez a surpresa da primeira rodada da Copa aumentar sua festa em campos norte-americanos com 1 a 0 em Miami. O cobrado ataque uruguaio apareceu ainda na primeira etapa, com Maxi Araújo e Cannobio virando para alívio de Marcelo Bielsa. No segundo tempo, contudo, Muslera errou na saída do gol após passe equivocado de Olivera e Hélio Varela definiu a igualdade.



Como fica o Grupo H da Copa do Mundo?



O resultado até deixa o Uruguai em segundo no Grupo H, com os mesmos dois pontos de Cabo Verde, mas mais gols marcados, e atrás da líder Espanha, sua próxima rival, que soma quatro. Ocorre que para não correr riscos, os uruguaios terão de derrubar a forte equipe espanhola, já que Cabo Verde necessita apenas de um triunfo diante da lanterna Arábia Saudita, com um, para avançar.



Rodada final



A definição da chave está agendada para sexta-feira, às 21 horas (de Brasília) com o grande jogo entre Espanha e Uruguai, em Zapopan, no México, definindo a liderança da chave. Sonhando com vaga, Cabo Verde e Arábia Saudita se encaram, no mesmo horário, em Houston, precisando do triunfo.



Começo brigado, gol surpreendente de Cabo Verde e virada



Depois de sofrer para buscar o 1 a 1 diante da Arábia Saudita, o irritado técnico argentino Marcelo Bielsa não escondeu seu descontentamento com a produção ofensiva uruguaia e prometeu modificações no setor. E confirmou, com Canobbio aparecendo na vaga de Darwin Núñez. Porém, após ensaiar a escalação com De la Cruz, manteve Ugarte no meio, desta vez liberando Valverde para encostar na frente.





A ideia era sofrer menos e abrir o marcador logo. Mas os africanos pareciam dispostos a parar mais um campeão do mundo e mostravam-se empenhados na marcação. Ídolo até mesmo de seus companheiros, que o endeusaram após o 0 a 0 com a Espanha, Vozinha tinha uma torcedora especial nas arquibancadas: sua mãe Ana Cândida Évora, que conseguiu embarcar aos Estados Unidos após a comoção do jogador após a estreia dos sonhos.



A bola rolou e as equipes pareciam ter esquecido que tratava-se de uma partida de futebol. A obrigação de pontuar de ambos os lados deixou ânimos acirrados e as faltas duras se destacaram nos primeiros minutos. Cabo Verde 'jogava a vida' na marcação, não sofria atrás e, mesmo se arriscando pouco, na base da velocidade, . Em arrancada rara, falta.



Os uruguaios não confiaram na cobrança direta, colocaram apenas dois na barreira e pagaram caro. Kevin Pina deu um chutaço, a bola passou entre os dois posicionados e surpreendeu Muslera. A seleção que parou Espanha voltava a celebrar, desta vez pelo inédito gol em Copas. A festa da torcida era linda no Hard Rock Stadium, com abraços apertados, gente pulando, sorrisos e lágrimas de emoção.



Cabo Verde estava soberano na partida, arriscando dribles, toques de letra e até buscando gol olímpico com batida direta de escanteio pela rede do lado de fora. Em contrapartida, o Uruguai errava passes e mostrava descontrole ao não encaixar as jogadas - Vozinha apenas assistia ao jogo - e parecia fadado a ir ao descanso com placar adverso.



Um lance no qual o fair play acabou ignorado, contudo, terminou no gol da igualdade dos uruguaios. Arcanjo sofria com dores no posterior da coxa, mancando na entrada da área, e nada de bola jogada para fora para atendimento. O defensor foi ao chão e 'recebia atendimento' do rival Viñas. A Celeste veio ao ataque, e o camisa 11 deixou o rival dolorido para trás e foi à área. O cruzamento terminou em bola na trave e gol de Maxi Araújo, sozinho.



Sofrer a igualdade foi um duro golpe aos cabo-verdianos, até então tranquilos em campo. Para pirar, no último minuto do acréscimo, veio a virada. Maxi Araújo escorou o cruzamento e Canobbio, livre, fez o segundo, para alegria de Bielsa, que bancou a troca na frente, e de Luis Suárez, presença ilustre nas tribunas.



Cabo Verde aproveita falha de Muslera e busca a igualdade



Pela primeira vez atrás do placar na Copa, Cabo Verde tinha de abrir mão da marcação pela igualdade. A questão era: se abriria sob risco de levar mais gols e se complicar na chave?



O retorno dos vestiários exibia uma seleção ainda sem saber o peso da virada e com dificuldades. Como ocorreu nas três etapas anteriores, sendo duas diante da Espanha, Cabo Verde sofria para agredir o oponente. A pressa era a principal inimiga.



O Uruguai, então, resolveu 'entregar'. Em jogo controlado, um passe errado de Olivera e saída equivocada de Muslera da área custou a igualdade com esperteza e finalização rápida de Hélio Varela para deixar tudo igual em nova festa cabo-verdiana.



Até então sem culpa nos gols e pouco aparecendo na partida, Vozinha resolveu mostrar que não era destaque da Copa por acaso. O goleiro mostrou segurança quando exigido com defesas e saídas do gol pelo alto após os 2 a 2 e não permitiu que os uruguaios voltassem ao comando do placar.



Ficha técnica



Uruguai 2 x 2 Cabo Verde



Uruguai - Muslera; Varela, Cáceres, Olivera e Sanabria; Ugarte (De la Cruz), Bentancur e Valverde; Canobbio, Viñas (Darwin Núñez) e Maxi Araújo (Brian Rodríguez). Técnico: Marcelo Bielsa



Cabo Verde - Vozinha; Moreira, Pico, Borges e Sidny Cabral; Kevin Pina (Laros Duarte), Jamiro (Semedo) e Arcanjo (Deroy Duarte); Garry Rodrigues (Hélio Varela), Ryan Mendes e Benchimol (Nuno da Costa). Técnico: Pedro "Bubista" Leitão.



Gols - Kevin Pina aos 20, Maxi Araújo, aos 43, e Canobbio, aos 50 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Bentancur e Olivera (Uruguai); Borges e Sidny Cabral (Cabo Verde).

Árbitro - Espen Eskás (Noruega).

Público - 64.003 presentes.

Local - Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.

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