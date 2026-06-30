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Copa do Mundo Cabo Verde aposta no coletivo para tentar conter Messi em duelo com a Argentina na Copa A equipe africana foi vice-líder do grupo após três empates, mas agora precisa vencer

Cabo Verde chega ao confronto com a Argentina, nesta sexta-feira, às 19h, em Miami, com um discurso claro: não abrir mão da própria identidade, mesmo diante de um dos maiores jogadores da história. A equipe africana, sensação do Grupo H, aposta na força do coletivo para tentar equilibrar um duelo marcado pelo peso individual de Lionel Messi e pela diferença natural de experiência em jogos decisivos de Copa do Mundo.

A equipe africana foi vice-líder do grupo após três empates - 0 a 0 com a Espanha, 2 a 2 com o Uruguai e outro 0 a 0 diante da Arábia Saudita.

O auxiliar técnico Humberto Bettencourt, braço direito do treinador Bubista, destacou a necessidade de atenção especial a Messi, sem transformar o plano de jogo em uma resposta individual ao craque argentino.

"Nós consideramos o Messi um jogador muito diferenciado, mas olhamos sempre para o coletivo", afirmou. Segundo ele, o desafio está em evitar que a estrutura defensiva seja rompida por movimentos de associação: "São relações que podem criar espaços, eventualmente, para libertarem o Messi. Vivemos sempre em função do coletivo, não de forma individualizada".

Apesar da admiração pelo camisa 10 argentino, o discurso interno é de estabilidade tática. A ideia é não alterar de forma profunda a identidade da equipe em função do adversário. "Não vamos mudar tanto nossa forma de jogar, nossa identidade, em função do adversário. O que deve sempre se ajustar são estratégias em preparação para um determinado jogo", completou Bettencourt.

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