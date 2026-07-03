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Copa do Mundo

Cabo Verde vende caro, mas cai para Argentina na Copa do Mundo

A campeã do mundo precisou vencer na prorrogação para eliminar a equipe africana

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Argentina vence Cabo Verde no sufoco Argentina vence Cabo Verde no sufoco  - Foto por CHANDAN KHANNA / AFP

A Argentina, atual campeã, sofreu para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo, fase em que enfrentará o Egito, ao vencer Cabo Verde por 3 a 2 na prorrogação nesta sexta-feira (3), em Miami.

Lionel Messi abriu o placar para a 'Albiceleste' aos 29 minutos, marcando seu sétimo gol na competição e ampliando seu recorde em Copas do Mundo para 20 gols, mas Deroy Duarte empatou para a seleção cabo-verdiana no segundo tempo (59').

Na prorrogação, Lisandro Martínez recolocou os argentinos em vantagem (92'), mas Lopes Cabral surpreendeu a todos ao empatar a partida com um chute espetacular (103').

Por fim, um gol contra de Diney Borges, após uma cobrança de escanteio de Messi, garantiu a vitória da Argentina (111').

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