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FAMOSOS Caçadores de autógrafos: quando a paixão vira negócio e ultrapassa limites no futebol Abordagens em postos, casas e até semáforos expõem jogadores; mercado bilionário alimenta prática cada vez mais invasiva

Fora dos centros de treinamento, nos semáforos, em postos de gasolina ou até na porta de casa: os locais onde jogadores e técnicos de futebol são abordados por autógrafos vêm se tornando cada vez mais invasivos. O fenômeno, que mistura idolatria e oportunidade de lucro, levanta um debate crescente no esporte — até onde vai o direito do fã e onde começa a invasão de privacidade.

De acordo com a rede inglesa BBC, especialistas e personagens do futebol apontam que existem dois perfis distintos nesse cenário: o torcedor genuíno, em busca de uma lembrança, e o caçador profissional, que transforma assinaturas em mercadoria. Este último grupo costuma abordar atletas com pilhas de camisas e itens repetidos, com o objetivo de revendê-los online por valores elevados.

O aumento dessas abordagens tem gerado reações públicas de nomes importantes do futebol. O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, afirmou ter se sentido “exposto” ao ser abordado em seu carro. Já o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, chegou a repreender caçadores que o esperavam perto de sua casa, criticando a prática.





A insatisfação não é isolada. Ex-jogadores relatam episódios recorrentes e, muitas vezes, desconfortáveis.

— Eles aparecem com 10, 12 camisas iguais. Você sabe que vão vender. Isso irrita — afirmou o ex-atacante Chris Sutton.

A prática é alimentada por um mercado global de memorabilia esportiva que movimenta bilhões de libras por ano. Itens autografados por jogadores podem atingir valores altos, o que incentiva a atuação de intermediários profissionais.

Clubes europeus já adotam medidas para conter o problema, como reforço de segurança em centros de treinamento, monitoramento de pontos frequentes de abordagem e até escolta de jogadores em situações mais sensíveis.

Fãs e oportunistas

Apesar do incômodo com os profissionais, atletas ainda demonstram disposição em atender torcedores genuínos. O problema, segundo relatos, é a dificuldade crescente em diferenciar os dois perfis.

— Alguns mandam crianças ou amigos para conseguir os autógrafos — relatou o ex-zagueiro Phil Jagielka.

O cenário também tem afetado o futebol feminino, historicamente marcado por maior proximidade entre atletas e público. Jogadoras relatam aumento de comportamentos considerados invasivos e uma sensação de “direito” por parte de alguns torcedores.

Além da pressão sobre jogadores, o mercado também expõe fãs a golpes. A venda de itens falsificados é comum, e a falta de regulamentação na autenticação de autógrafos facilita fraudes.

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