A- A+

aventura Cachoeira de gelo: Vídeo impressionante mostra viagem de caiaque em corredeiras no Ártico Esta é considerada a maior descida já registrada de uma cachoeira glacial

Imagens impressionantes mostram o aventureiro catalão Aniol Serrasolses navegando por um rio no topo da geleira Bråsvellbreen, na ilha de Svalbard, no Ártico.

Todo o percurso no gelo foi registrado em um vídeo. Assista:

Após uma viagem marítima de 36 horas a partir de Longyearbyen e uma caminhada de 11 quilômetros através da geleira, o aventureiro de 32 anos remou por corredeiras e túneis de gelo na calota polar antes de descer uma cascata de gelo de 20 metros.

Leia também • 1ª Corrida dos Morros atrai duas mil pessoas para a Zona Norte do Recife

Nessa quarta-feira (29), Serrasolses compartilhou o momento com seguidores no Instagram. Segundo ele, ficará “guardado no coração”. Esta é considerada a maior descida já registrada de uma cachoeira glacial.

“Descendo de caiaque em uma cachoeira gelada - um momento épico gravado no coração para sempre”, publicou o catalão.

Veja também

Brasileirão Grêmio busca recuperação contra o Goiás de olho na vaga da Libertadores; veja onde assistir ao vivo