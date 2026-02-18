Qua, 18 de Fevereiro

jogos de inverno

Cachorro invade a pista na prova de esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno

Animal cruzou a linha de chegada e causou confusão no tempo da brasileira Eduarda Ribera

Cachorro cruza linha de chegada no esqui cross-country Cachorro cruza linha de chegada no esqui cross-country  - Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Cena curiosa e até cômica aconteceu nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, nesta quarta-feira. Um cachorro conseguiu driblar as medidas de segurança e invadiu a pista onde estava sendo disputada a prova feminina de sprint por equipes do esqui cross-country, em Tesero.

O cachorro, com aparência de cão-lobo, começou a correr pela pista, atrás de duas competidoras — a grega Konstantina Charalampidou e a croata Tena Hadzic — antes de também cruzar a linha de chegada, como se fosse mais um atleta olímpico.

O animal, inclusive, chegou a causar confusão com o tempo da brasileira Eduarda Ribera. Antes dela terminar a descida, o cachorro cruzou a linha de chegada e o tempo foi contabilizado para a brasileira. O resultado, contudo, foi corrigido em seguida, e o Brasil terminou fora da zona de classificação para a final.

O cachorro cruzou a linha antes da chegada de Duda, contabilizando o 12° melhor tempo para a brasileira, mas a posição foi revista quando acabou a descida. A organização confirmou que o sensor confundiu o cachorro com um atleta e Duda terminou na 24° colocação.

 

O animal, que usava coleira, foi recolhido e controlado pelos organizadores para evitar que pudesse atrapalhar ainda mais o andamento do evento.

