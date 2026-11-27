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Futebol "Cacique" Medina aposta na força da torcida e na história do Estudiantes para vencer Libertadores 'El Pincha' tentará reafirmar uma tradição construída ao longo de décadas e ampliada, pela última vez, com a conquista de 2009

O Estudiantes de La Plata vai disputar a final da Copa Libertadores contra o Palmeiras movido pelo entusiasmo, e não pela pressão, garantiu nesta sexta-feira (27) o técnico Alexander Medina, convicto de que seus jogadores vão encarar a decisão continental como uma "bela responsabilidade".

Enquanto o Verdão busca prolongar um período de protagonismo que o levou a quatro finais de Libertadores desde 2020, com títulos conquistados naquele ano e em 2021, 'El Pincha' tentará reafirmar uma tradição construída ao longo de décadas e ampliada, pela última vez, com a conquista de 2009.

"Não existe pressão em partidas desse tipo. É uma satisfação e um orgulho estar aqui", afirmou o técnico uruguaio na véspera do confronto, que será disputado no estádio Centenario, em Montevidéu.

"Cacique" Medina, como é chamado, avaliou que o desafio depende mais da convicção do que do peso do contexto. "Quando se quer alcançar algo importante, é preciso acreditar", sustentou.

"Chegar a uma final de Libertadores não acontece todos os dias, ainda mais quando, nos últimos anos, a competição tem sido dominada por equipes brasileiras", acrescentou o treinador.

O uruguaio ressaltou, ainda, que a competição ocupa um lugar especial na identidade da instituição, que ostenta quatro títulos continentais.

Libertadores é "prioridade histórica"

"A Copa Libertadores, para o Estudiantes, é sinônimo de algo especial e uma das prioridades históricas" do clube, afirmou.

"Ganhar a Copa Libertadores, para os jogadores e para o treinador, é glória eterna. É o auge a que uma equipe sul-americana pode almejar", destacou o técnico de 48 anos, que assumiu, em fevereiro, o desafio de comandar a equipe de La Plata.

Pelo menos 35 mil torcedores do 'León', segundo dados do clube, acompanharão o time no estádio Centenário. A grande maioria chegará na manhã de sábado, por via terrestre.

"Todas as demonstrações de apoio da nossa torcida são puro combustível para nós. Confio na equipe e no incentivo da nossa gente", afirmou Medina.

Ao seu lado, o capitão da equipe, o atacante Guido Carrillo, de 35 anos, reconheceu a dimensão do desafio que é enfrentar o Palmeiras, equipe que ele descreveu como "sólida em todos os setores" e composta por jogadores "de alto nível".

"Sabemos o que a Libertadores significa para este clube, o que ela representa. Vivê-la dessa forma foi o que nos trouxe até aqui. Desejá-la tanto é um dos nossos pontos fortes", afirmou.

O atacante, que construiu boa parte de sua carreira na França, na Inglaterra e na Espanha, também ressaltou o apoio da torcida do 'León'.

"O mais gratificante é ver como os torcedores se mobilizam e como nos enviam suas mensagens. Eles merecem isso", concluiu.

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