FÓRMULA 1 Cadillac apresenta pintura que irá usar em carro de estreia na Fórmula 1 Visual do veículo possui a cor preta combinada com detalhes em tons como branco e prateado

A Cadillac revelou no domingo (8) a pintura oficial do carro que marcará a entrada da marca norte-americana na Fórmula 1. O anúncio foi feito durante o intervalo do Super Bowl e, posteriormente, houve a divulgação de um vídeo e imagens nas redes sociais da equipe, que fará sua primeira temporada na categoria em 2026.

O visual apresentado tem predominância da cor preta, combinada com detalhes em tons claros, como branco e prateado. Em publicação no X, a Cadillac destacou o início do projeto na Fórmula 1 e informou que a temporada terá início em 7 de março, com transmissão ao vivo pela Apple TV nos Estados Unidos.

A pintura definitiva difere do modelo de testes utilizado anteriormente em Barcelona. Naquela ocasião, o carro chamava atenção pelo logotipo da Cadillac em grandes proporções.

Para a estreia oficial, a equipe optou por um desenho mais sóbrio, mantendo o preto como base e incorporando elementos metálicos para compor a identidade visual do time.

A entrada da Cadillac marca um momento histórico para a Fórmula 1. Será a primeira vez desde 2016 que o grid contará com 11 equipes.

A aprovação do projeto ocorreu após a saída da Andretti do processo de candidatura, quando a marca da General Motors passou a liderar a iniciativa, com o compromisso de desenvolver, no futuro, uma unidade de potência própria.

Inicialmente, no entanto, a equipe utilizará motores fornecidos pela Ferrari. A expectativa da Cadillac é estrear seu próprio propulsor até o fim da década, com a meta estabelecida para a temporada de 2030, acompanhando o novo ciclo técnico da categoria.

Para o ano de estreia, a escuderia apostou em nomes experientes para a formação de sua dupla de pilotos. O finlandês Valtteri Bottas e o mexicano Sergio Pérez foram escolhidos para conduzir o projeto em sua primeira temporada no grid da Fórmula 1.

