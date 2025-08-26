A- A+

Fórmula 1 Cadillac confirma Pérez e Bottas como pilotos para sua estreia na Fórmula 1 em 2026 Pilotos voltam à categoria após um ano de ausência

A Cadillac anunciou, nesta terça-feira (26), Valtteri Bottas e Sérgio Pérez como seus pilotos para a temporada de 2026, que marca a estreia da escuderia na Fórmula 1. Cotado para ser um dos escolhidos, o brasileiro Felipe Drugovich, pelo menos por enquanto, deve continuar como reserva da Aston Martin.

Desde que foi confirmada no grid para o ano que vem, muito se especulou sobre o perfil dos nomes para guiar os carros da marca americana na principal categoria do automobilismo mundial.

Felipe Drugovich foi um dos mais cotados pelo relacionamento que mantinha com a equipe. O brasileiro disputou provas como as 24h de Daytona e também as 24h de Le Mans pela escuderia.

Com a escolha definida, a Cadillac agora começa a definir o seu próximo passo: o desenvolvimento dos carros. Em setembro, Pérez e Bottas vão iniciar os testes de pista. De acordo com informações da Motorsport.com, a dupla deve utilizar uma Ferrari 2023 para treinar seus mecânicos e engenheiros.

Apoiada pela General Motors e liderada pelo diretor esportivo Graeme Lowdon, a Cadillac vai se tornar a 11ª equipe da Fórmula 1 em 2026. Juntos, Pérez e Bottas contabilizam 527 largadas e 16 vitórias.

"Contratar dois pilotos tão experientes como Bottas e Checo é um sinal ousado de intenção. Eles já viram de tudo e sabem o que é preciso para ter sucesso na Fórmula 2. Mas, mais importante, eles entendem o que significa ajudar a construir uma equipe", afirmou Lowdon ao site oficial da F-1.

