A- A+

Fórmula 1 Cadillac define dupla de pilotos para 2026 na Fórmula 1 e Drugovich fica de fora, diz TV americana De acordo com a ESPN dos Estados Unidos, o motivo para a 11ª escuderia da F-1 não escolher Drugovich é de que estariam priorizando pilotos mais experientes

Em vias de entrar para o grupo de construtores na Fórmula 1, a Cadillac começa a se movimentar em relação à dupla de pilotos que irá dirigir os carros da escuderia. Infelizmente, para o Brasil, a notícia não é tão boa. Cotado para ser um dos escolhidos, Felipe Drugovich não deverá correr na principal categoria de automobilismo na próxima temporada.



Segundo a ESPN dos Estados Unidos, Sergio Pérez e Valtteri Bottas serão os pilotos que vestirão o macacão da Cadillac em 2026. Durgovich, então, deve continuar como piloto reserva da Aston Martin, a não ser que outra movimentação aconteça. Ele ocupa o cargo desde 2023.





De acordo com a ESPN, o motivo para a 11ª escuderia da F-1 não escolher Drugovich é de que estariam priorizando pilotos mais experientes. Combinados, Pérez e Bottas têm 16 vitórias na categoria. O anúncio oficial é esperado para algum momento antes do GP da Holanda, no próximo domingo (31).



Segundo fontes da reportagem, a Alpine fez uma proposta tardia para conseguir os pilotos, que surgiram como substitutos de Franco Colapinto.



Pérez está fora de ação depois de ter sido dispensado pela Red Bull, que alegou uma severa queda de desempenho. O mexicano teve conflitos com Max Verstappen. No entanto, Liam Lawson e Yuki Tsunoda também não se deram bem. Bottas ficou duas temporadas na Sauber até ser substituído. Ele voltou à Mercedes, sua antiga equipe, mas como piloto reserva.



A Cadillac teria conversado com diversos pilotos experientes, como Mick Schumacher, mas Pérez e Bottas surgiram como os nomes mais fortes nos bastidores.

Veja também