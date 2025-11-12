A- A+

FUTEBOL Cafu comenta sobre papel do scouting no futebol e SAFs em Pernambuco: "Vejo com bons olhos" Ex-jogador chegou a participar de uma proposta que buscava comprar 90% das ações do clube, com investimento que superava o valor de R$ 1 bilhão em 10 anos

Bicampeão mundial e capitão do penta da Seleção Brasileira em 2002, o ex-lateral direito Cafu comentou sobre o papel das ferramentas de scouting no futebol e como a estruturação das SAFs (Sociedade Anônima de Futebol) pode ajudar clubes Brasil afora, inclusive em Pernambuco.

Cafu contou que vê com bons olhos a chegada de SAFs ao Nordeste, desde que bem estruturadas, para os equipes do estado. Ele chamou atenção principalmente para o Náutico, já que chegou a participar, no início do ano, de uma proposta que buscava comprar 90% das ações do clube, com investimento que superava o valor de R$ 1 bilhão em 10 anos.

Por mais que a proposta não tenha ido para frente, o ex-atleta segue torcendo pelo sucesso do Timbu.

"Olha, eu acho que a SAF pode ajudar muitos clubes, não só do Nordeste, mas do Brasil inteiro. Eu fui convidado para fazer parte de uma SAF que tinha interesse no Náutico, mas infelizmente acabou não dando certo", começou.

"Mas a ideia deles era realmente uma ideia fantástica, de reestruturar, de ajudar o clube, de trazer benefícios para o clube, fazer com que o Náutico voltasse realmente a ser o Náutico que todos nós queremos, né? O Náutico completamente competitivo. Mas eu vejo com bons olhos sim a SAF, desde que seja uma coisa bem estruturada”, completou.

Além do Náutico, que desde a conquista do acesso à Série C segue em processo de reestruturação para se transformar em SAF, existem outros exemplos no estado e região de clubes adotando o modelo. Santa Cruz, Bahia e Fortaleza são equipes que já colhem frutos do investimento com o objetivo de mudar de patamar no cenário esportivo do país.

Náutico vive processo de estruturação para virar SAF no futuro. - Foto: Gabriel França/CNC

Scouting no futebol

O objetivo da ação era falar sobre o papel das ferramentas de scouting no futebol brasileiro e mundial. Se trata de um processo de observação, análise e recrutamento de jogadores que é referência nas principais equipes do mundo.

A atividade envolve diversos domínios do jogo, como as fases de recrutamento de atletas e rendimento. O emprego de estatísticas e profissionais engajados são essenciais para a estruturação de uma boa equipe de futebol.

Para Cafu, inclusive, essa análise precisa ir além das quatro linhas. Muito se comenta hoje em dia no mundo de futebol sobre a escassez de bons atletas em determinadas posições do campo, como as laterais, e ferramentas de scouting chegam para contribuir no desenvolvimento de jogadores cada vez melhores.

"Nenhum jogador nasce lateral, meia ou ponta. Os jogadores são formados e adaptados às posições do jogo no início da fase de formação. Acredito que na base prospera quem é bom, quem consegue unir o talento ao comprometimento”, afirmou.

Veja também