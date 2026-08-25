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FIFA Cafu defende Infantino e elogia espaço dado a jogadores pela Fifa Ex-lateral se manifesta após presidente da entidade receber críticas por conta de projeto que envolvia "venda" da Copa do Mundo

Pentacampeão mundial pela seleção brasileira em 2002, Cafu manifestou apoio ao presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Por meio das redes sociais, os ex-lateral-direito que o espaço dado pela entidade a jogadores e ex-jogadores na última década tem sido um diferencial para a melhora do futebol mundial.

"Jogadores e ex-jogadores ganharam voz e espaço na modalidade ao participarem de comitês, projetos e grupos de trabalho. Nossas opiniões são ouvidas, e muitas iniciativas em prol do esporte são moldadas com base em nossas reflexões, ideias, planos e participação", escreveu Cafu.

Infantino passou a sofrer diversas críticas por conta do projeto de criação de uma empresa que negociaria com o capital privado os direitos comerciais das competições da Fifa, entre eles a Copa do Mundo.

Mesmo com o abandono da ideia poucos dias após o anúncio, a imagem do dirigente ficou arranhada, e entidades continentais como a Uefa se tornaram opositoras. Ao mesmo tempo, Infantino ainda conta com apoio no mundo do futebol — disputará a reeleição à presidência da Fifa em 2027.

"Continuaremos à disposição para apoiar a grande evolução que o nosso esporte vivenciou na última década, garantindo que ele continue alcançando e beneficiando pessoas em todos os países onde o futebol é praticado ao redor do globo", apontou Cafu em seu comunicado.

O histórico ex-jogador brasileiro tem histórico de proximidade com a Fifa. Membro do grupo denominado "Fifa Legends", ele marca presença frequente em atividades da entidade e eventos oficiais.

Veja a declaração completa:

"Ao longo dos últimos 10 anos, temos acompanhado o trabalho realizado pela FIFA e pelo presidente Infantino para promover a representatividade dos jogadores no futebol — algo que antes não existia. Jogadores e ex-jogadores ganharam voz e espaço na modalidade ao participarem de comitês, projetos e grupos de trabalho. Nossas opiniões são ouvidas, e muitas iniciativas em prol do esporte são moldadas com base em nossas reflexões, ideias, planos e participação. Sabemos como o futebol pode transformar vidas, melhorar sociedades e ampliar oportunidades para pessoas em todo o mundo, e estamos comprometidos em continuar levando essa esperança a elas. Continuaremos à disposição para apoiar a grande evolução que o nosso esporte vivenciou na última década, garantindo que ele continue alcançando e beneficiando pessoas em todos os países onde o futebol é praticado ao redor do globo."

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