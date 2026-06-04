No Recife, Cafu demonstra confiança na Seleção Brasileira para conquista do hexa na Copa do Mundo
O bicampeão mundial e ídolo da Amarelinha, o ex-jogador está na capital pernambucana para evento aberto ao público
Capitão do penta e bicampeão mundial, Cafu demonstrou confiança na Seleção Brasileira para a conquista do hexa na disputa da Copa do Mundo 2026, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, nesta quinta-feira (4).
O ídolo da Seleção Brasileira está no Recife para uma evento aberto ao público na Ferreira Costa Tamarineira, Zona Norte do Recife.
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Os torcedores presentes, de todas as idades, participaram de uma sessão de fotos com o craque, que autografou camisas e interagiu com o público. A programação segue até às 20h.
Confiança no hexa
Apesar do ciclo conturbado até o Mundial, com três trocas de treinadores, Cafu considera que o Brasil chega forte na briga pelo título.
“O Brasil chega sempre como favorito. É a única seleção pentacampeã do mundo. Quando se fala de Copa do Mundo, o Brasil é sempre uma seleção a ser temida. A gente espera que o Brasil consiga fazer grandes jogos e, se Deus quiser, trazer o hexa para nosso país”, afirmou.
O grupo de jogadores desembarcou nos Estados Unidos na última terça-feira (2) para iniciar a concentração até o fim do torneio.
De acordo com o ex-capitão da Amarelinha, é importante que o elenco e comissão técnica estejam focados no objetivo de conquistar o título.
“O que o grupo de jogadores tem que fazer é se concentrar ao máximo e ganhar os jogos. Isso é óbvio. Jogar como time, como seleção. Acho que o mais importante é manter o foco do começo até o final da competição. Parece longa, mas por incrível que pareça é muito curta quando você está lá dentro. É o máximo de atenção, 100% de acerto e 0% de erro”, ressaltou Cafu.
Cafu foi treinado pelo italiano Carlo Ancelotti durante sua passagem pelo Milan. Os dois chegaram a levantar duas vezes a taça da Champions League, além de outros troféus.
O ex-jogador brasileiro comentou a responsabilidade do treinador neste trabalho na Seleção Brasileira.
“É um trabalho desafiador para o Ancelotti. A Copa do Mundo não é fácil, ele tem uma responsabilidade muito grande por estar com a Seleção Brasileira. Mas capacidade e competência ele tem. Tenho certeza que vai trazer o hexa para a Seleção Brasileira”, completou.
O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra Marrocos. Antes do Mundial, a Canarinho enfrenta o Egito, neste sábado (6), às 19h, no último amistoso de preparação.