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FUTEBOL Cafu diz confiar em bom desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo Cafu está na capital espanhola atuando como embaixador do Prêmio Laureus do Esporte Mundial, que serão entregues nesta segunda-feira

Cafu, o capitão do penta, disse nesta segunda-feira (20), durante entrevista em Madri, que confia no bom desempenho do Brasil na Copa do Mundo de 2026, na qual espera atuações brilhantes de Endrick e Vinícius para que o Brasil volte a levantar a taça.

"Vinte e quatro anos após a conquista do nosso último título, acredito que este seja o momento exato para o Brasil", disse o ex-lateral-direito à imprensa em Madri.

Cafu está na capital espanhola atuando como embaixador do Prêmio Laureus do Esporte Mundial, que serão entregues nesta segunda-feira. O ex-jogador reconheceu que vencer um Mundial é sempre difícil, mas afirmou que o técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, está fazendo um bom trabalho.

"Trouxemos também um técnico multicampeão que vai contribuirá para a grandeza que é a Seleção Brasileira", afirmou ele.

O campeão das Copas do Mundo de 1994 e 2002 pelo Brasil explicou que a força da equipe reside em seu meio-campo e ataque e com isso, Ancelotti está focado em tornar a defesa impenetrável.

"Porque, se o Brasil não sofrer gols em uma Copa, certamente fará pelo menos um gol por partida", previu Cafu, que também expressou sua esperança de ver o melhor de Vinícius Junior no Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá.

Um bom momento para Endrick

"A Copa do Mundo é o melhor caminho para reverter qualquer tipo de polêmica", explicou Cafu.

O ex-lateral observou que a jornada em uma Copa do Mundo é muito curta, compreendendo apenas algumas partidas que servem como vitrine para qualquer jogador.

"Nessas oito partidas (no caso de chegar à final), Vinícius Júnior tem o que é preciso para mostrar ao mundo inteiro o seu valor e do que é capaz em campo", afirmou Cafu.

Vinícius, contribuindo com uma assistência, foi um dos destaques na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, em 1º de abril, em Orlando. Nessa partida, que serviu para dissipar as dúvidas após a derrota para a França em outro amistoso, Endrick também brilhou.

"Acho que este é um bom momento para ele", disse Cafu, que considerou positivo o empréstimo do jovem atacante brasileiro do Real Madrid ao Lyon.

"Isso fez muito bem para ele. O ajudou a crescer, a ganhar tempo de jogo, a deixar sua marca e a assumir o protagonismo. É óbvio que, no Real Madrid, com aquela constelação de estrelas, é improvável que um jogador jovem seja o protagonista", explicou o ex-jogador da Seleção Brasileira.

"Ele é um jogador jovem que tem muito a oferecer ao Brasil, e tenho certeza de que Ancelotti o vê com bons olhos", acrescentou Cafu, que reiterou sua confiança na seleção canarinho às vésperas da Copa do Mundo.



Rivais na Copa

"Sempre vejo o Brasil com bons olhos às vésperas da Copa do Mundo, apesar das dificuldades que todas as seleções enfrentam. Mas vejo o Brasil hoje como mais experiente, mais consciente do que precisa e com um elenco muito bem comandado por Ancelotti", insistiu Cafu.

"Vamos torcer para que o Brasil faça uma grande Copa do Mundo", afirmou o ex-lateral que disputou três finais de Copa do Mundo consecutivas (1994, 1998 e 2002).

Quanto a quais poderiam ser os adversários mais difíceis, Cafu apontou para todas as grandes seleções. "Estamos falando de Espanha, Portugal, Inglaterra, Alemanha, Argentina, que está defendendo o título, e a própria Holanda, que tem um elenco jovem, mas muito bom", enumerou.

"Acredito que todas essas grandes seleções sejam adversárias diretas da seleção brasileira", concluiu.

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