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COPA DO MUNDO Cafu diz que tempo é maior desafio para Neymar estar na Copa: "Nem ele sabe se vai estar" Capitão do penta afirma que presença do atacante dependerá da recuperação e vê cenário indefinido também na seleção de Ancelotti

A possibilidade de Neymar disputar a próxima Copa do Mundo ainda é uma incógnita, inclusive para quem conhece de perto o peso de decisões em ciclos de seleção. Para Cafu, capitão do Brasil no penta em 2002, o principal adversário do camisa 10 neste momento não é técnico, mas cronológico.

— Isso só o próprio Neymar vai definir, se vai estar na Copa ou não. Vocês podem me perguntar se ele vai estar, mas nem ele sabe se vai estar ou não. Vai depender muito do tempo, que é algo que ele não tem muito — afirmou Cafu em coletiva de imprensa do Prêmio Laureus, que será entregue hoje em Madri. O brasileiro é um dos embaixadores da premiação.

O ex-lateral ressaltou que a capacidade técnica do atacante não está em discussão, mas que o curto intervalo até o Mundial coloca pressão sobre sua recuperação e sequência em campo.

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— Nós sabemos o quanto ele é capaz, o quanto pode render. Mas tudo passa por esse tempo — completou.

Cafu ampliou a análise para o momento da seleção brasileira, destacando que a falta de continuidade também afeta o trabalho do técnico Carlo Ancelotti.

— O maior desafio hoje também é o tempo. Ele não teve tempo suficiente para trabalhar, para treinar a seleção. Não conseguiu repetir uma equipe em dois jogos, não teve sequência — disse.

Segundo o ex-capitão, os próximos compromissos serão decisivos para dar identidade ao time.

— Agora é dar um padrão de jogo, definir a seleção. Isso passa por definição de posições e de jogadores. Esse é o maior desafio — concluiu.

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