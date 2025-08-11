Cafu participa do Circuito Literário de Pernambuco nesta segunda-feira (11)
O ex-jogador da seleção brasileira fará um bate-papo sobre a sua carreira no Centro de Convenções, em Olinda
Capitão das conquistas do Brasil na Copa do Mundo de 1994 e 2002, o ex-jogador Cafu estará presente às 15h no Circuito Literário de Pernambuco (Clipe) nesta segunda-feira (11).
A feira, que é promovida pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco em parceria com a Andelivros, acontece no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, até esta quarta-feira (13). As programações têm início das 9h às 21h, com entrada gratuita.
Durante o evento, o atleta estará em um bate-papo sobre o livro “A Saga de Cafu”, ao lado da autora Mariah Moraes. Ele falará sobre a sua trajetória no futebol e contará sobre a sua jornada como o jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira.
Leia também
• Michael Jordan fisga peixe de 80 kg e leva R$ 1,9 milhão em torneio nos EUA
• Em família: conheça filhos que seguem os passos dos pais no esporte
• Livros do futuro: TikTok lança concurso literário para descobrir autores independentes no BookTok
Além disso, a programação desta segunda contará com apresentações culturais das Escolas Técnicas Estaduais (ETE) José Joaquim da Silva e Célia de Souza Leão Arraes de Alencar.
As bandas marciais da ETE Maria José Vasconcelos e da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Dr Alexandrino da Rocha também estarão presentes na iniciativa.
Ainda haverá a participação da autora e contadora de histórias infantis Marina Bastos e a música com a cantora Sarah Leandro.
Confira a programação completa do Clipe nesta segunda-feira (11):
Dia 11/08 – Segunda Feira
09:00 – Banda Marcial – Escola Técnica Estadual (ETE) Maria José Vasconcelos
09:30 – Apresentação cultural – Escola Técnica Estadual (ETE) José Joaquim da Silva
10:00 – Cafú e Mariah Morais
11:00 – Marina Bastos Estande
13:00 – Banda Marcial – Erem Doutor Alexandrino da Rocha
13:30 – Apresentação cultural – Escola Técnica Estadual (ETE) Célia de Souza Leão Arraes de Alencar
14:00 – Homenagem ao professor escritor e aluno escritor da GRE Mata Centro – Vitória
15:00 – Cafú e Mariah Morais
16:00 – Marina Bastos
18:00 – Sarah Leandro