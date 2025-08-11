A- A+

Capitão do Penta Em Pernambuco, Cafu lamenta falta de acerto da SAF do Náutico e comenta sobre Seleção Brasileira O capitão do título mundial de 2002 participou nesta segunda-feira (11) no Circuito Literário de Pernambuco (Clipe), no Centro de Convenções de Pernambuco, e concedeu entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco

Bicampeão mundial e capitão do título de 2002, Cafu lamentou a falta de acerto para compra da SAF do Náutico e comentou sobre Ancelotti e Neymar na Seleção Brasileira durante evento em Pernambuco, nesta segunda-feira (11).

O jogador que mais vestiu a amarelinha em jogos oficiais concedeu entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco após sua participação no Circuito Literário de Pernambuco (Clipe), no Centro de Convenções de Pernambuco.

Cafu era um dos nomes que participaram da proposta do Consórcio Timbu que buscava comprar 90% das ações do Náutico.

O negócio não andou após divergências junto ao Conselho Deliberativo alvirrubro, no final de abril.

“Seria ótimo se tivesse dado certo. Infelizmente as coisas não evoluíram, mas vou continuar torcendo para que o Náutico possa fazer grandes jogos [na reta final da Série C] e subir”, disse o ex-jogador.

Com uma trajetória vencedora pela Seleção Brasileira, Cafu analisou a chegada de Ancelotti para comandar a equipe e a expectativa para o retorno de Neymar ao grupo.

O atacante do Santos foi titular nos últimos seis jogos do Peixe no Campeonato Brasileiro.

“A chegada do Ancelotti veio para abrilhantar o futebol brasileiro, um treinador experiente, que já trabalhou com muitos jogadores brasileiros fora do país. A gente espera que ele possa dar padrão de jogo, possa dar uma dinâmica melhor para a seleção brasileira", iniciou Cafu.

"O retorno do Neymar é sempre bom. Se ele tiver condições até a Copa do Mundo é um grande reforço para a Seleção Brasileira e a gente espera estar com um elenco completo para que possa fazer uma grande Copa do Mundo", completou.

Cafu autografou livros e camisas de crianças e adolescentes durante evento Pernambuco. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

Participação em feira literária

Cafu bateu um papo sobre sua carreira com o público presente na feira, que tem entrada gratuita.

Ao lado da autora Mariah Moraes, ele apresentou o livro “A Saga de Cafu” sobre sua carreira no futebol.

As conversas aconteceram tanto no período da manhã quanto à tarde. Crianças e adolescentes da rede estadual estavam presentes para interagir com o ex-atleta.

“Acho que foi super significativa essa troca de experiências com a ferramenta que é o futebol. É impressionante o que o esporte transforma e muda. Nós fizemos uma analogia entre o livro e o futebol. São ferramentas que fazem com que as crianças se integrem tendo o direito de igualdade. Estive pessoalmente na feira literária de Pernambuco, nesse centro de convenções maravilhoso, mostrando para as crianças que eles possam acreditar nos sonhos”, disse Cafu.

O Circuito Literário de Pernambuco (Clipe) é organizado pela Secretaria de Educação de Pernambuco em parceria com a Andelivros.

O Clipe segue em Olinda até esta quarta-feira (13). A programação diária do evento começa às 9h e termina às 21h.



