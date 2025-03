Cain Velasquez, ex-campeão do UFC, é condenado a cinco anos de prisão nos EUA

A- A+

Cain Velasquez, ex-campeão dos pesos-pesados do Ultimate Fighting Championship (UFC), foi condenado a cinco anos de prisão nos Estados Unidos nesta segunda-feira, 24, pelo envolvimento em um tiroteio, ocorrido em fevereiro de 2022, na cidade de San Jose, na Califórnia. Desde novembro daquele ano, o lutador estava respondendo às acusações em prisão domiciliar.



Natural de Salinas, também na Califórnia, Velasquez foi sentenciado a cinco anos de prisão pelo Tribunal do Condado de Santa Clara. Pelo tempo em que permaneceu no regime de prisão domiciliar, enquanto aguardava a decisão da Justiça, o americano, com ascendência mexicana, receberá um crédito de 1.283 dias servidos de detenção.



"Os resultados de hoje são agridoces, esperávamos que o Sr. Velasquez continuasse fora da prisão. No entanto, os fatos permanecem claros: Cain Velasquez é um bom homem, um pai dedicado e um membro respeitado da comunidade", disse Renee M. Hessling, advogada de Velasquez, por meio de nota enviada à ESPN.

"O que ele e sua família suportaram foi nada menos que um pesadelo vivo. Um que eles não mereciam. Durante tudo isso, Cain demonstrou coragem e força de caráter. Ele assumiu a responsabilidade por suas ações e foi responsabilizado."





Em 2022, Velasquez se envolveu em uma perseguição e atirou na direção de um carro em que estavam Harry Goularte, acusado de molestar o filho do lutador, então com quatro anos, além da mãe de Goularte e seu padrasto, Paul Bender, que foi atingido duas vezes pelos tiros disparados pelo americano.



Velasquez foi detido logo após o tiroteio e precisou pagar R$ 5,6 milhões para responder ao crime em prisão domiciliar. Em agosto de 2024, ele não contestou as acusações de tentativa de homicídio, agressão, e porte ilegal de armas. Já Goularte ainda responderá as acusações de abuso infantil.



"A sentença proferida hoje reflete as complexidades da situação e reconhece o homem por trás das manchetes. Quando for solto, ele continuará a liderar pelo exemplo, protegendo, contribuindo e cuidando das pessoas ao seu redor", concluiu a advogada de Velasquez.



Cain Velasquez ganhou grande destaque no mundo das artes marciais mistas ao conquistar o cinturão dos peso-pesados do UFC em duas oportunidades. A primeira conquista veio em 2010, contra o também norte-americano Brock Lesnar.

Após perder o título para o brasileiro Júnior Cigano em 2011, retomou o cinturão ao derrotar o próprio Cigano um ano mais tarde. Desde 2019, Velasquez decidiu se afastar do MMA e migrou a carreira para a luta livre, fazendo aparições, inclusive, no WWE.

