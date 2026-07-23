Caio Bonfim bate recorde sul-americano no retorno do Troféu Brasil ao Ibirapuera

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Caio Bonfim voltou ao Ibirapuera em grande estilo. Nesta quinta-feira, o marchador conquistou o título da meia maratona da marcha atlética no Troféu Brasil de Atletismo e abriu a competição com um novo recorde sul-americano em provas disputadas na pista. O brasileiro completou os 21,097 km em 1h24min30s93.



O resultado teve um significado especial para o atleta. Foi no mesmo local que Caio disputou sua primeira prova de pista, em 2007, e também onde estreou no Troféu Brasil, quatro anos depois Aos 35 anos, ele retornou ao tradicional palco do atletismo nacional para ampliar sua coleção de títulos e alcançar seu 16º ouro na história da competição.





A marca registrada nesta quinta-feira superou o antigo recorde sul-americano de pista, que pertencia ao colombiano Ezequiel Alejandro Arrubla, com 1h29min02. O desempenho também colocou Caio na liderança do ranking mundial da temporada na distância. Matheus Correa terminou em segundo, com 1h28min02, enquanto Max Batista completou o pódio.



"Meu primeiro Troféu Brasil foi aqui, em 2011. Eu queria ser medalhista, tinha 20 anos, e quinze anos depois, poder falar que são 16 [medalhas] de ouro é muito emocionante, gratificante poder conquistar isso", afirmou Caio após a prova.



A competição deste ano também marca uma mudança na distância da prova. Tradicionalmente disputada em 20 quilômetros, a marcha atlética passou a ter 21,097 km, equivalente à meia maratona, em uma alteração adotada neste ciclo olímpico. A mudança busca aproximar a modalidade do público que já está familiarizado com as referências de distância das corridas de rua.



Atual campeão mundial da prova, Caio Bonfim chega ao Troféu Brasil depois de conquistar a medalha de bronze na Copa do Mundo realizada neste ano, em Brasília. Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos, o brasileiro também mantém como objetivo a disputa de sua quinta Olimpíada, em Los Angeles-2028.

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