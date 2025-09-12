A- A+

Atletismo Caio Bonfim e Alison dos Santos são esperança de medalha para o Brasil no Mundial de Atletismo Competição em Tóquio começa nesta sexta-feira à noite para o Brasil; marcha atlética abre a programação

O 20º Campeonato Mundial de Atletismo, que será realizado em Tóquio, começa na noite desta sexta-feira e já com chance do Brasil subir ao pódio. A prova de abertura do evento será os 35 km da marcha atlética para homens e mulheres, a partir das 19:30 (de Brasília), com SporTV (TV fechada) e a Cazé TV (YouTube).



Entre os seis brasileiros da prova, os destaques são Caio Bonfim, medalhista olímpico e mundial, e a recordista sul-americana Viviane Lyra.

Caio Bonfim tem duas medalhas de bronze em Mundiais nos 20 km marcha atlética (Londres-2017 e Budapeste-2023) e a prata olímpica dos Jogos de Paris-2024. Nos 35 km, ele é o atual recordista brasileiro, com a marca de 2h25min14 conquistada no Mundial de Eugene-2022, quando foi 7º colocado.

Na atual edição do Mundial, os organizadores inverteram a programação: os 35 km virão primeiro, enquanto os 20 km serão disputados apenas no dia 19 de setembro.

O Campeonato Mundial contará com cerca de 2 mil atletas de 200 países que brigarão por 147 medalhas em 49 eventos (24 para mulheres, 24 para homens, e o revezamento 4x400 metros misto).

O Brasil terá 47 atletas (20 mulheres e 27 homens). O mais jovem é Vinícius Moura Galeno, de 20 anos, convocado para a disputa do revezamento 4x400 m.

Serão nove dias de competições até o domingo, dia 21, no Estádio Nacional de Tóquio, o mesmo que sediou os Jogos Olímpicos, em 2021, mas sem a presença de público por causa da pandemia da Covid-19.

Além de Caio Bonfim que também competirá nos 20 km da marcha atlética, o Brasil tem como destaque Alison dos Santos, o Piu, campeão mundial, da Diamond League e bronze nos Jogos de Tóquio-2020 e Paris-2024.



A disputa dos 400 m com barreiras começa no dia 15 (segunda-feira), com as eliminatórias – a final está marcada para a manhã do dia 19 (sexta-feira), no horário de Brasília.

Alison dos Santos, o Piu, é outro destaque da competição, que ocorre em Tóquio, a partir da noite desta sexta-feira (12). Foto: Miriam Jeske/COB

Piu chega ao Mundial com a terceira melhor marca do mundo no ano – 46seg65, conquistada na etapa de Eugene da Diamond League, em 5 de julho, sua última prova antes do Mundial. Treinado por Felipe de Siqueira, Alison mora em Clermont, Flórida, Estados Unidos, onde fez toda a sua preparação para o Mundial.

Nesta temporada, além das etapas da Diamond League, ele também participou de provas do Grand Slam Track, correndo os 400 metros, além de duas novas distâncias nas barreiras: 200 m e 300 metros.

Marcha Atlética

Para a técnica Gianetti Bonfim, a mudança no cronograma das provas da marcha atlética não deverá ser um problema para os atletas que deverão apenas se atentar para a recuperação entre as disputas.

— São duas provas no intervalo de uma semana, mas a gente já treina assim, os atletas estão acostumados com longas distâncias — avaliou a treinadora e mãe de Caio Bonfim. — O Caio também está entre os melhores do mundo nos 35 km, então a gente acredita em uma grande prova. E, quem sabe, uma medalha, que é sempre um desejo, um anseio. Porque não podemos subestimar os adversários.

Além de Caio, Max Batista e Matheus Corrêa também disputarão as duas provas da marcha atlética, com chegada e largada no Estádio Nacional de Tóquio.

Os atletas sairão do estádio para o entorno e entrarão em um circuito. Na prova de 35 km, farão 32 km (16 voltas) em um circuito de 2 km, e retornarão para o estádio. Nos 20 km, o circuito será menor, de 1 km, no qual darão 18 voltas.

Na disputa feminina, Viviane Lyra tem como melhor resultado o 4º lugar do Mundial de Budapeste, disputado em 2023, no qual bateu o recorde brasileiro da distância (2h44min40).

Viviane, que é treinada por Luís Porto, não esconde sua preferência pela prova mais longa. Mas, entre as mulheres, é a única classificada para as duas distâncias. Nos 35 km, terá a companhia de Mayara Vicentainer e de Elianay Barbosa; nos 20 km, marcharão ainda Erica Sena e Gabriela Muniz.

— Ter tido a experiência no revezamento misto de marcha (foi 7ª colocada na Olimpíada de Paris-2024, na dupla com Caio Bonfim) nos deu um grande entendimento para as estratégias de recuperação. E nos Mundiais de Eugene-2022 e Budapeste-2023 também fizemos essa dobradinha. Acho que esse será um grande diferencial para chegar bem também nos 20 km — avaliou Viviane sobre o fato de que disputará as duas distâncias em Tóquio. — A expectativa é de realizar uma prova estratégica. Pelo fato de ser um local quente e úmido, não sei se teremos grandes marcas. Mas com certeza haverá uma grande disputa, com exigência física e mental bem elevada.

Além dos finalistas da marcha, mais quatro brasileiros estarão na etapa de abertura do Mundial. Izabela Rodrigues da Silva e Andressa de Morais disputam a qualificação do lançamento do disco, a partir das 21 horas. Às 22h55, Willian Dourado e Welington Morais, o Maranhão, participarem da qualificatória do arremesso do peso.

