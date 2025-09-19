A- A+

HISTÓRIA Caio Bonfim é campeão mundial da marcha de 20km no Japão Marchador Caio Bonfim concluiu a prova com o tempo de 1h18min35s

Caio Bonfim fez história ao se tornar o primeiro marchador brasileiro a conquistar o campeonato mundial, após superar seus adversários na prova de 20 quilômetros neste sábado (20, data local) em Tóquio, com uma recuperação fantástica no trecho final.

Bonfim, que já tinha conquistado a prata na prova de 35 quilômetros no sábado passado, iniciou um ataque feroz na última volta do circuito e concluiu a prova com o tempo de 1h18min35s, à frente do chinês Zhaozhao Wang (1h18min43s, prata) e do espanhol Paul McGrath (1h18min45s, bronze).

