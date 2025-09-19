HISTÓRIA
Caio Bonfim é campeão mundial da marcha de 20km no Japão
Marchador Caio Bonfim concluiu a prova com o tempo de 1h18min35s
Caio Bonfim já tinha conquistado a prata na prova de 35 quilômetros - Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
Caio Bonfim fez história ao se tornar o primeiro marchador brasileiro a conquistar o campeonato mundial, após superar seus adversários na prova de 20 quilômetros neste sábado (20, data local) em Tóquio, com uma recuperação fantástica no trecho final.
Leia também
• Campeão mundial em 2014 e presente nos 7 a 1 sobre Brasil, alemão Boateng anuncia aposentadoria
• 'Sinto que sou o melhor lutador da minha era', diz Crawford após se tornar campeão de Boxe
• Yuri Falcão derrota campeão olímpico e vai à final no Mundial de Boxe de Liverpool
Bonfim, que já tinha conquistado a prata na prova de 35 quilômetros no sábado passado, iniciou um ataque feroz na última volta do circuito e concluiu a prova com o tempo de 1h18min35s, à frente do chinês Zhaozhao Wang (1h18min43s, prata) e do espanhol Paul McGrath (1h18min45s, bronze).