Caio Bonfim já faz planos de buscar medalha em Los Angeles-2028: 'Não estou satisfeito'

Dono de uma das medalhas mais simbólicas do Brasil durante a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Caio Bonfim já faz planos. Poucos meses depois da conquista inédita, ele já vislumbra a possibilidade de repetir a dose em Los Angeles-2028.

"Eu sigo com esse pensamento. Sou aquele Caio com sede (de vitória) do mesmo jeito que eu tinha antes. Não estou satisfeito".