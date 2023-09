Caio Henrique é desconvocado da seleção brasileira por lesão; Guilherme Arana é o substituto

A- A+

O técnico Fernando Diniz precisou fazer uma alteração na lista de convocados para os jogos contra a Venezuela e o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O lateral-esquerdo Caio Henrique sofreu uma entorse no joelho e foi desconvocado. Desta forma, Guilherme Arana, do Atlético-MG, foi chamado para seu lugar.

Caio Henrique, de 26 anos, teve uma entorse com lesão nos ligamentos do joelho esquerdo e terá que passar por cirurgia. O problema ocorreu na derrota do Monaco para o Nice por 1 a 0 na última sexta-feira, pelo Campeonato Francês.

O lateral se lesionou sozinho. Pressionado pelo lado esquerda de defesa, Caio tentou afastar a bola de costas para o marcador e, ao baixar a perna esquerda, sentiu a lesão. Ele ainda seguiu poucos minutos no jogo, mas foi substituído aos 37 minutos do segundo tempo.

Guilherme Arana volta a vestir a camisa da seleção brasileira após mais de um ano. Ele era cotado para disputar a Copa do Mundo do Catar, mas sofreu grave lesão no joelho esquerdo, em setembro de 2022, e teve de ser operado. Nesta temporada, o lateral disputou 18 jogos pelo Atlético-MG e deu uma assistência, contra o Libertad na fase de grupos da Libertadores.

Esta é a segunda lista do técnico Fernando Diniz na seleção brasileira e a grande novidade foi o meia Gerson, do Flamengo. Além do meio-campista, o zagueiro Bremer, da Juventus, é outra novidade na convocação, que contou com poucas diferenças em relação à primeira. O Brasil enfrenta a Venezuela no dia 12 de outubro, na Arena Pantanal. No dia 17, visita o Uruguai no Centenário.

Veja os convocados da seleção brasileira

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Lucas Perri (Botafogo)

Laterais

Danilo (Juventus)

Vanderson (Monaco)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Renan Lodi (Olympique de Marselha)

Zagueiros

Bremer (Juventus)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Nino (Fluminense)

Meias

André (Fluminense)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Gerson (Flamengo)

Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes

Gabriel Jesus (Arsenal)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Neymar (Al-Hilal)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Rea Madrid)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

