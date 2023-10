Caio Machado representa o Brasil em evento de MMA nos EUA

A- A+

No dia 27 de outubro, o pernambucano Caio Machado terá um compromisso complicado pela frente. O atleta sobe ao cage do LFA (Legacy Fighting Alliance), que é considerado uma das principais organizações de MMA do mundo, para medir forças contra Ilyor Bakhtiyar Uulu, do Quirguistão. O confronto será válido pela edição de número 170 do evento, que desta vez ocorre na cidade de Vail, localizada no estado do Colorado, EUA.

A luta é válida pela categoria peso-pena (até 65kg) e para o pernambucano, o confronto tem um gostinho especial por se tratar do seu retorno à edição do evento em solo internacional, após um período de seis anos.

“Eu posso dizer que estou vivendo a realização de um sonho. A última vez em que estive em uma edição internacional do LFA foi em 2017, e de lá para cá, muita coisa mudou. Eu espero por esse momento ansiosamente. Podem aguardar um novo Caio Machado para esta luta. Um Caio extremamente motivado. Eu prometo um verdadeiro espetáculo.” revelou.

Para o confronto, Caio vem conciliando seu camping (fase de treinamento para a luta) com trabalhos técnicos junto à equipe One Team Fight, liderada pelo técnico Diego Veiga. Já a preparação física, vem sendo desenvolvida no complexo esportivo Bunker Equilíbrio CrossFit.

De acordo com o técnico Diego Veiga, a expectativa para essa luta é alta, mas vem sendo encarada de forma positiva. “Eu acredito que vai ser uma apresentação muito boa para o Caio, porque ele está preparado. Estamos estudando, montamos uma boa estratégia para que ele possa ter um aproveitamento de 100%, buscando o nocaute ou finalização. Vamos trazer a vitória para o nosso país”, concluiu Diego.

Aos interessados, o evento conta com transmissão pela plataforma de streaming UFC Fight Pass, a partir das 19h.

Sobre Caio Machado

Caio se consagrou entre os nomes do MMA nacional por atuar nas principais organizações nacionais e internacionais, como Shooto, LFC e LFA. Atualmente o atleta se valida por ser o lutador peso-pena que lidera o ranking nordestino, ao mesmo tempo que é, também, detentor dos cinturões peso-pena de duas das principais organizações do país: o Number 1 e o GFC.

Sobre o LFA

O LFA é o maior revelador de talentos do MMA mundial, sendo o principal celeiro para exportação de atletas aos principais eventos do mundo, como Bellator e UFC. Representado no Brasil por Rafael Feijão (ex-campeão do Strikeforce, com passagem pelo UFC) e Ed Soares, CEO do LFA e empresário de inúmeros atletas do MMA mundial, o evento terá investimento em torno de R$ 2 milhões e geração de aproximadamente 200 empregos em torno da sua realização.

Serviço

Caio Machado X Ilyor Bakhtiyar Uulu - LFA 170

Quando: 27 de Outubro

Local: Dobson Arena, Vail, Colorado, EUA

Local: Horário: a partir das 19h, horário de brasília

Onde assistir: UFC Fight Pass

Veja também

Futebol Internacional Erling Haaland é premiado com anel personalizado em reconhecimento a recorde; veja fotos