Caio Machado representa Pernambuco em evento internacional de MMA na Holanda

O lutador pernambucano Caio “Lionheart” Machado, atleta da equipe Esquadrão Esportes da Sorte, fará a luta principal da 16ª edição do Levels Fight League (LFL), um dos maiores eventos de MMA da Europa. No dia 16 de fevereiro, ele enfrentará o holandês Jarno Errens, ex-lutador do UFC, em um confronto decisivo na categoria peso-pena.

Carregando o orgulho de representar Pernambuco no cenário internacional, Caio destaca o significado especial dessa luta.

“É uma honra levar as cores de Pernambuco ao mundo. Quero mostrar a força do nosso estado e provar que o MMA pernambucano tem talento e coração. Estou preparado para dar o meu melhor, trazendo essa vitória para casa”, declarou o lutador, que possui 17 vitórias, sendo 13 dessas vitórias por finalização.

Conhecido como um verdadeiro caçador de UFC, Caio já enfrentou nomes como Gabriel Silva (Gabito), Domingo Pilarte e Miles Johns. Agora, ele terá mais uma oportunidade de enfrentar um ex-UFC, em um duelo que promete ser intenso.

“Sou movido para superar limites e encarar os melhores. Essa luta é mais uma chance de mostrar ao mundo o meu potencial. Eu me vejo como um verdadeiro Rocky Balboa brasileiro, pronto para surpreender e conquistar”, afirmou o pernambucano.

Sob a liderança do técnico Diego Veiga, do Esquadrão Esportes da Sorte, Caio passou por uma preparação intensa e estratégica para enfrentar a experiência de Errens, que acumula um cartel de 14 vitórias, 6 derrotas e 1 empate.

“Caio está no auge de sua forma física e técnica. Ele tem todo o potencial para vencer um adversário do calibre de Jarno Errens e fazer história no MMA internacional. Estamos confiantes no resultado”, comentou Diego.

A luta terá transmissão gratuita pelo canal do youtube da LFL.



