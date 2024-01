A- A+

SANTA CRUZ Caio Mello projeta decisão contra o Altos e fala sobre adaptação no Santa: "Já me sinto em casa" O meia estreia oficialmente neste domingo (7), contra o Altos-PI

Buscando garantir calendário nos próximos meses, o Santa Cruz enfrenta o Altos-PI no próximo domingo (7), às 19, no Lindolfo Moreira, em Teresina. A partida, válida pela pré-Copa do Nordeste, é o primeiro passo para o Tricolor disputar o regional em 2024.

Anunciado há cerca de um mês, o meia Caio Mello, de 24 anos, destacou a importância de classificar a equipe coral na Copa do Nordeste e garantir um calendário de jogos mais extenso na temporada.

“A classificação para a Copa do Nordeste é de suma importância. Só temos essas duas competições no calendário e quando se veste essa camisa em qualquer competição, você sabe que tem que entrar para ser campeão. Dia 7 temos uma decisão contra o Altos e é assim que tratamos a semana”, disse Caio Mello.

O atleta, que defendeu o Luverdense e o Uberlândia na temporada passada, atuou em 30 jogos, dando cinco assistências e marcando um gol. Pelo Santa Cruz, o meia foi titular em três amistosos da pré-temporada.

“Com certeza, o time evoluiu muito do primeiro amistoso para o último. Vejo o grupo numa evolução constante a cada dia. No primeiro amistoso tivemos poucos dias trabalhados e mesmo assim fizemos um bom jogo contra a equipe do Serra Branca”, disse.

Caio também comentou sobre a adaptação ao clube e estrutura oferecida aos atletas. “As primeiras impressões foram boas. Todos do clube buscando as melhores coisas para termos todo o suporte, desde melhorias na academia até o gramado. Fui recebido muito bem e mesmo só com um mês no clube, já me sinto em casa”.

Apesar da situação atual do Santa Cruz, que só jogará durante o primeiro semestre do ano, o atleta destacou o peso da camisa da equipe pernambucana e falou sobre seu objetivo ao compor o elenco Coral nesta temporada.

“Quanto maior a camisa, maior é a cobrança e a expectativa criada para a temporada. Temos um dia a dia de muita confiança e muito bom aqui dentro. Vim sabendo da situação do clube e me sinto preparado para colocar o Santa novamente no cenário nacional. Então vejo essa situação muito mais como algo motivacional do que propriamente como uma pressão", finalizou.

Quebrar tabu

Para avançar de fase nas eliminatórias do Nordestão, o Santa Cruz precisará quebrar o tabu de nunca ter vencido a equipe piauiense. No histórico de confrontos, as equipes se enfrentaram três vezes, duas pela Série C e uma pela Copa do Nordeste, com três vitórias do Altos-PI.



