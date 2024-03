A- A+

Futebol Caio Mello se despede do Santa e fecha com o Ypiranga "Foi uma honra defender essa camisa e ajudar no processo de reconstrução desse gigante", publicou o atleta

Por meio das redes sociais, o meia Caio Mello publicou uma mensagem se despedindo do Santa Cruz. O jogador, que disputou 12 partidas pelo clube, com um gol marcado, vai defender o Ypiranga-RS na Série C.

“Sempre ouvi falar da torcida do Santa Cruz, da festa que ela fazia nas arquibancadas e como era apaixonada. Hoje posso dizer que ela é tudo isso e mais um pouco. Foi uma honra defender essa camisa e ajudar no processo de reconstrução desse gigante. Serei sempre grato por essa oportunidade. Das tias da cozinha até o presidente, o meu muito obrigado. Valeu, Santa!”, publicou.

No Santa, o jogador esteve no elenco que conseguiu a classificação à Série D do ano que vem. No Campeonato Pernambucano, o Tricolor foi eliminado na semifinal, nas penalidades, para o Sport.

