A- A+

Recuperação Caio Paulista cita dificuldades no Palmeiras e Atlético-MG e crê em volta por cima no Grêmio Emprestado pelo Palmeiras até o fim do ano, Caio Paulista pode estrear já neste sábado, já que o titular Marlon se recupera de contusão

Anunciado no último dia 2 como primeiro reforço para a temporada 2026, o lateral-esquerdo Caio Paulista foi apresentado oficialmente pela diretoria do Grêmio nesta segunda-feira no Centro de Treinamento Luiz Carvalho. O jogador espera trilhar um enredo diferente após passagens sem brilho por Atlético-MG e Palmeiras.

"Os últimos dois anos foram um pouco mais complicados para mim. No Palmeiras, tinha o Piquerez, que era o dono da posição. No Atlético-MG, o Arana era o titular, um jogador de seleção brasileira. Aqui temos jogadores qualificados, mas estamos sempre trabalhando para buscar e ter o meu espaço", afirmou o atleta.



Emprestado pelo Palmeiras até o fim do ano, Caio Paulista pode estrear já neste sábado, já que o titular Marlon se recupera de contusão. O Grêmio vai ter pela frente, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho, o Avenida. O jogo está marcado para as 21h, na Arena.

Disposto a riscar o termo "oscilação" do seu dia a dia, Caio Paulista comentou sobre a expectativa para 2026 tendo o português Luis Castro como treinador. "Quando surgiu a oportunidade de vir para c[a, fiquei muito feliz e não pensei duas vezes. Com a ajuda do mister vou voltar a ser aquele Caio Paulista de 2023", disse.



Sobre suas características, ele exaltou a força ofensiva e a velocidade para ajudar o time no ataque. "Estou ansioso para jogar na Arena, diante do torcedor e poder mostrar todo o meu futebol", afirmou o reforço gremista que vai usar a camisa 38.

Veja também