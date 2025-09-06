A- A+

Ginástica Artística Caio Souza faz melhor pontuação no individual geral e é campeão do Brasileiro de Ginástica no Recife Na categoria feminina, Sophia Weisberg, de apenas 15 anos, obteve 51.231 pontos e se consagrou campeã

Em dia iluminado no Geraldão, o ginasta Caio Souza terminou com o ouro na prova do Individual Geral do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que está sendo disputado no Recife até o domingo (7).

Com uma pontuação total de 80.950, o carioca de 31 anos se destacou nas apresentações das provas das argolas e da barra fixa.

O atleta do Minas Tênis Clube também chamou atenção nas barras paralelas, com uma série que obteve 13.800 pontos.

O segundo lugar ficou com o atleta Yuri Guimarães, do Agith São Caetano, com 78.450 pontos.

Já o bronze foi de Vitaly Guimarães, que é companheiro de equipe de Caio Souza e somou um total de 77.850 pontos.

Na disputa por equipes, foram os atletas do Minas Tênis Clube quem levantaram o troféu. Os segundo e terceiro colocados foram o Esporte Clube Pinheiros e o Agith São Caetano, respectivamente.



Na categoria feminina, Sophia Weisberg teve a melhor performance e se sagrou campeã do individual geral, com 51.231 pontos.

Com apenas 15 anos, a jovem do Esporte Clube Pinheiros garantiu vaga para todas as provas por aparelho em sua primeira vez disputando na categoria adulta.

Completando o pódio, Julia Coutinho ficou com o bronze, com 50.133 pontos.

Pódio feminino do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística teve jovens ginastas. Foto: MeloGym/CBG

No total por equipes, o Flamengo ficou com a medalha de ouro, seguida do Esporte Clube Pinheiros e Sesi São Paulo.

As finais por aparelho serão disputadas neste domingo, a partir das 14h. Com transmissão do Sportv 4 (canal fechado) e no canal do YouTube do Time Brasil, os oito melhores classificados nas provas individuais estarão presentes na busca pelas medalhas do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística.



As atletas da ginástica artística feminina realizam as provas de salto, barras assimétricas, trave e o solo.

Já na ginástica artística masculina, os ginastas fazem cinco aparelhos. São eles: o solo, o salto sobre a mesa, o cavalo com alças, as barras paralelas, a barra fixa e as argolas.

