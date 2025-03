A- A+

Futebol Com Caio Vítor, Náutico foca em investir em jovens atletas pensando em valorização no mercado

A contratação de Caio Vítor, meia de 24 anos, que estava no Volta Redonda, faz parte do planejamento do Náutico em investir em jovens atletas que podem gerar ganhos que vão além do desempenho técnico. Segundo Edgard Montemor, executivo do clube, o atleta, que tem contrato até o fim de 2025, já tem gatilhos no contrato que podem fazer com que a permanência seja por um tempo superior.

"Colocamos dispositivos de desempenho para, atingindo as metas, Caio tenha um contrato prorrogado. Visualizamos a necessidade que tínhamos no elenco, mas também a chance do investimento em um jovem atleta que pode gerar recursos financeiros em negociações futuras", disse o executivo.

Isso não significa, contudo, que os objetivos a curto prazo estão em segundo plano. Contratado para a Série C do Campeonato Brasileiro, o atleta já tem na ponta da língua o discurso que os alvirrubros querem ver se transformar em realidade.

“A Série C é uma competição muito difícil. Esse ano ainda mais por conta dos times que estão na competição, mas eu tenho um histórico bom de sempre me classificar. Espero que aqui seja assim também. Estou vestindo a camisa do Náutico, pesada e tenho certeza que, fazendo um bom futebol e ganhando os jogos, vamos conseguir tudo que o clube almeja na temporada e, consequentemente, o acesso”, afirmou Caio.

Caio disputou apenas quatro jogos pelo clube carioca na temporada 2025. Além do Volta Redonda, o atleta tem passagens por Botafogo, CSA, Ferroviária-SP e Ypiranga-RS. No Náutico, o meia diz que a chegada é a realização de um desejo antigo.

“Quando eu joguei contra o Náutico, no ano passado, eu pude sentir toda aquela vibração da torcida, todo aquele ambiente. Ficava pensando: ‘se um dia eu puder, quero passar por isso vestindo essa camisa’. O que me motiva é o desafio. Esse é um ano em que o clube quer esse acesso e eu quero fazer parte disso”, apontou.

No setor de armação, Caio terá a concorrência de Patrick Allan, um dos principais jogadores do clube na temporada. “Quero me adaptar o mais rápido possível ao estilo do professor Marquinhos Santos e ao grupo. Acredito que a oportunidade vai chegar e quero apresentar meu melhor futebol para ter um ano de titular aqui no clube. É bom quando tem grandes jogadores como é o caso aqui. Vou deixar para ele (treinador) resolver”, completou.

Em entrevista recente, Marquinhos elogiou a chegada do novo reforço. “Ele chega para agregar, com características importantes dentro do nosso elenco. Nós temos Patrick, um meia canhoto, e Caio é destro. A gente ganha um jogador com características importantes que eu vejo que faltava ao nosso elenco”, argumentou.

