Futebol Caíque brilha, mas não evita derrota do Sport para o Bahia Leão ia segurando empate até os 50 do segundo tempo, mas Rafael Ratão decretou a vitória do Tricolor, na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste

Caíque França foi espetacular. Gustavo Coutinho mostrou faro de artilheiro quando mais o Sport precisava. Ainda assim, tudo isso não foi suficiente para evitar a derrota por 2x1 diante do Bahia, neste domingo (4), na Arena Fonte Nova, na estreia da Copa do Nordeste. Tropeço com requintes de crueldade, com gol sofrido aos 50 minutos do segundo tempo.



Se não fosse Caíque...



O goleiro Caíque França e o zagueiro Alisson Cassiano foram os dois principais nomes do Sport nos primeiros 10 minutos - e o dono da meta seria também o protagonista de todo o resto do tempo. Um claro sinal de que os visitantes estavam sofrendo lá atrás.



Caíque fez uma defesa espetacular em chute de Biel. Lance que só não foi mais impressionante do que o de Alisson, que tirou a bola praticamente em cima da linha depois do toque por cobertura de Jean Lucas.



A dupla do Sport continuou se esforçando - Caíque ainda fez duas três boas defesas -, mas tem horas que a pressão, aliada à qualidade técnica, são imparáveis. Biel deu ótimo passe para Thaciano dar uma “cavadinha” e marcar um golaço na Arena Fonte Nova.



Nas poucas vezes que teve espaço, o Leão tentou furar o bloqueio do Bahia pelo alto. Aos 23, após cobrança de falta, Gustavo Coutinho acertou a trave. Em outro lance, após lambança do goleiro Marcos Felipe, Romarinho não conseguiu aproveitar a jogada.



O segundo tempo foi uma repetição do primeiro. O Bahia seguiu pressionando o Sport. Caíque, mais uma vez, ia empilhando boas defesas. Quando não foi possível, o goleiro do Leão contou com a ajuda da trave, como no chute de Cauly.



A cada minuto, o torcedor do Sport percebia a importância de ter um goleiro seguro na meta. Caique estava impedindo o Bahia de liquidar a partida. Cauly e Biel, em lances com poucos minutos de diferença, tiveram nos pés a chance de fazer 2x0, mas pararam nas mãos do camisa 22.

O Sport mal conseguia respirar. Acontece que o placar de 1x0 ia mostrando que bastava o Leão acertar um contra-ataque para mudar a história. Aos 28, Zé Roberto achou Gustavo Coutinho na cara do gol. A finalização foi certeira. E, enfim, a história mudou: 1x1. Mas não foi a história final.



Aos 50 do segundo tempo, o Bahia provou que não desiste. Roger fez ótima jogada pela direita e cruzou na medida para Rafael Ratão, de cabeça, arrancar a vitória no apagar das luzes.



Saídas e novidades



Horas antes do jogo, o Sport comunicou oficialmente a saída do executivo de futebol, Jorge Andrade. O dirigente recebeu uma proposta do Internacional e decidiu deixar o Leão após mais de dois anos trabalhando na equipe pernambucana. Em contrapartida, os rubro-negros anunciaram a chegada de um novo patrocinador master. Durante show no Olinda Beer, o cantor Wesley Safadão divulgou que o clube fechou a parceria com a Betvip, empresa do Grupo Pix Bet.





Ficha técnica

Bahia 2

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, David Duarte e Luciano Juba; Jean Lucas (Roger), Caio Alexandre, Everton Ribeiro (Yago Felipe), Cauly (Rafael Ratão) e Biel (Evandro); Thaciano (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

Sport 1

Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho; Fábio Matheus, Felipe e Pedro Vilhena (Zé Roberto); Fabricio Domínguez (Arthur Caike), Romarinho e Gustavo Coutinho (Lucas André). Técnico: Mariano Soso.

Local: Arena Fonte Nova (Salvador/BA)

Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA)

Assistentes: Antônio Adriano de Oliveira e Elson Araújo da Silva (ambos do MA)

Gols: Thaciano (aos 17 do 1ºT), Gustavo Coutinho (aos 28 do 2ºT) e Rafael Ratão (aos 50 do 2ºT)

Cartões amarelos: Caio, Biel (B)

