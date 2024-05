A- A+

Sport Caíque França prega virada de chave no Sport e foco na Série B após derrota na Copa do Brasil O Leão não tem tempo para descansar e já encara o Coritiba nesta sexta-feira (3)

Apesar dos gols dois gols sofridos, o goleiro Caíque França foi um dos destaques do Sport na partida contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. Sem tempo para remoer o resultado negativo, o Leão já iniciou a preparação e virou a chave para o confronto diante do Coritiba, nesta sexta-feira (3), às 21h30. De acordo com o arqueiro leonino, a equipe precisa focar na Série B.

"A gente tem um jogo importante contra o Coritiba, que vai ser difícil, fora de casa. Precisamos esquecer o jogo do Atlético pela Copa do Brasil e focar nesse próximo adversário pelo Brasileiro", disse Caíque que também analisou o adversário direto na briga pelo acesso.

"É um grande time que está bem na competição e vai brigar por coisas grandes. Só que vamos com nossa mentalidade de sempre tentar ser protagonista. Vamos encarar um time difícil pela frente, mas estamos preparados para fazer um bom jogo", completou o goleiro.

Pela proximidade entre os jogos da Copa do Brasil e da Série B, ambos fora de casa, o Leão seguiu a preparação para encarar o Coritiba longe do Recife. O Sport ainda treina em Belo Horizonte nesta quinta-feira (2) antes de seguir viagem para a capital do Paraná. Caíque ressaltou o desafio dessa sequência.

"Até por questões de deslocamento, estamos fazendo essa sequência fora de casa. Não tem muito o que treinar pela proximidade entre as partidas. A gente tem a dificuldade de jogar dois jogos seguidos fora de casa, mas mentalmente o grupo está preparado para esse desafio".

