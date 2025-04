A- A+

Sport Caíque França afasta favoritismo do Sport contra Retrô: "partida difícil" Equipes fazem segundo jogo da final do Pernambucano nesta quarta-feira (2), na Ilha do Retiro

Apesar de um elenco de maior qualidade técnica e todo favoritismo para conquistar o título do Campeonato Pernambucano, o Sport tem adotado um discurso de pés no chão para o segundo jogo da final contra o Retrô. A partida será disputada às 21h30 desta quarta-feira (2), na Ilha do Retiro.

De acordo com o goleiro Caíque França, mesmo com a vantagem mínima construída na Arena de Pernambuco, no duelo de ida, o Sport terá um embate difícil diante da Fênix.

"Uma final não tem favorito. Podemos ter conseguido a vantagem na primeira partida, mas o pensamento e maneira de jogar seguem os mesmos. Vamos buscar mais uma vitória e esse título", pontuou.

"Nós sabemos que será uma partida difícil, pois o adversário demonstrou qualidade ao longo da competição e no último jogo", seguiu o goleiro.

Ainda projetando a decisão com o Retrô, Caíque deu ênfase à maratona de jogos que o Sport tem encarado nesta primeira parte da temporada. Até o momento, o Leão entrou em campo em 22 oportunidades e só teve uma semana cheia para trabalhar, desde o primeiro compromisso do ano.

"Sabemos que esse primeiro semestre tem muitos jogos seguidos. Se não me engano, tivemos apenas uma ou duas semanas cheias. Não dá para treinar muita coisa, é mais ir adquirindo ritmo nos jogos. Temos dois treinos antes da final e viemos de um jogo onde tivemos que correr e batalhar muito", falou Caíque.

No primeiro jogo da final do Pernambucano, o Sport venceu o Retrô, por 3x2, no último dia 22. Para ficar com a taça, o Leão precisa apenas de um empate. Se a Fênix vencer por um gol de diferença, o campeão será decidido nos pênaltis. Vitória por dois ou mais gols de vantagem para a equipe de Camaragibe dará o título inédito aos visitantes.

