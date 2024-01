A- A+

Futebol Caíque quer Sport sendo "protagonista" diante do Maguary Goleiro acredita que o Leão precisa se impor diante do time de Bonito no duelo da quinta (25), nos Aflitos

Adversário do Sport na próxima quinta (25), nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano, o Maguary surpreendeu o Náutico ao empatar em 0x0, também no Eládio de Barros Carvalho. Resultado que deixou o Leão atento para não ser mais um do Trio de Ferro a tropeçar perante o representante de Bonito.

“Será um jogo difícil. O treinador deles (Sued Lima) é conhecido, eles vêm de um bom jogo, mas o Sport tem de assumir a responsabilidade de ser protagonista, independente do adversário. Temos de nos impor”, afirmou o goleiro Caíque França.

Sued Lima, citado por França, é ex-técnico do sub-20 do Sport. Sob o comando do profissional, o Leão fez a melhor campanha do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao chegar às quartas de final.



O Sport é o atual quinto colocado do Pernambucano, com seis pontos, enquanto o Maguary está em oitavo, com dois. O confronto, a pedido do time de Bonito, saiu do Arthur Tavares e passou para o estádio dos Aflitos.

