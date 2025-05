Calderano atropela tunisiano e avança à 3ª rodada do Mundial de tênis de mesa

A- A+

Hugo Calderano confirmou o favoritismo nesta terça-feira e venceu sua segunda partida no Mundial de tênis de mesa, disputado em Doha, no Catar. O atual número três do ranking mundial atropelou o tunisiano Wassim Essid, número 149 do ranking, por 4 a 0, com parciais de 11/05, 11/03, 11/05, 11/04, e avançou à terceira rodada.

Foi a segunda vitória do brasileiro, um dos favoritos ao título após se sagrar campeão da Copa do Mundo, em abril. Na estreia, no domingo, Calderano havia vencido o mexicano Rogelio Castro por 4 a 1. Agora, ele terá pela frente um adversário mais complicado: o casaque Kirill Gerassimenko (59º), que avançou ao eliminar o japonês Hiroto Shinozuka (28º).



Ganhando embalo na competição, Calderano não deu chances ao rival da Tunísia nesta terça. O adversário africano conseguiu marcar apenas 17 pontos em todo o jogo. Basicamente, só conseguiu jogar em equilíbrio de forças no primeiro set. Depois disso, o brasileiro deslanchou e não sofreu ameaças.



O mesa-tenista brasileiro vive seu melhor momento na carreira. O carioca de 28 anos, quarto colocado na Olimpíada de Paris-2024, faturou seu maior título no circuito no mês passado ao levantar o troféu da Copa do Mundo. No torneio, disputado na China, eliminou dois atletas da casa, incluindo o número 1 do mundo.



Em boa fase técnica e confiante após a conquista recente, Calderano é a grande esperança do Brasil no torneio individual, em Doha.

