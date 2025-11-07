A- A+

Tênis de mesa Calderano cai nas oitavas em Frankfurt em segunda decepção seguida no circuito de tênis de mesa Número 3 do ranking mundial, Calderano lutou, mas caiu diante do francês Simon Gauzy por 3 sets a 1, com parciais de 11/4, 11/8, 6/11 e 11/9

O Brasil deu adeus ao WTT Champions Frankfurt nesta sexta-feira após as eliminações de Hugo Calderano e Bruna Takahashi nas oitavas de final. Número 3 do ranking mundial, Calderano lutou, mas caiu diante do francês Simon Gauzy por 3 sets a 1, com parciais de 11/4, 11/8, 6/11 e 11/9.

O duelo reuniu dois adversários que se conhecem profundamente no circuito internacional e na Liga Alemã. Gauzy abriu vantagem ao controlar os dois primeiros sets, enquanto Calderano reagiu com intensidade no terceiro. No quarto, ficou perto de fechar, mas desperdiçou as chances e viu o francês levar a melhor.



Mais cedo, Bruna Takahashi também esteve perto da classificação, mas foi superada pela egípcia Hana Goda por 3 sets a 2. A brasileira alternou bons momentos e chegou a empatar o confronto em duas ocasiões, porém não conseguiu manter o ritmo no set decisivo, que terminou em 11/8 para a rival africana.



O desempenho encerra uma campanha de altos e baixos para o país em Frankfurt. A competição, que distribui 1000 pontos no ranking e fica logo abaixo dos Smash e do Mundial em relevância, reúne apenas a elite da modalidade e tem formato de melhor de cinco sets nas fases iniciais.



Calderano, que já havia decepcionado em Montpellier, agora direciona o foco para o WTT Finals, em Hong Kong, a partir de 10 de dezembro, última competição da temporada internacional. Bruna também deve ajustar o calendário visando os torneios decisivos do primeiro semestre de 2026.

