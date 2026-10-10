Calderano derrota favorito Felix Lebrun e avança à semi do China Smash
Próximo adversário será o taiwanês Lin Yun-Ju à 1h deste domingo
Número 7 do mundo, o mesatenista brasileiro Hugo Calderano despachou o rival francês Felix Lebrun, vice-líder do ranking, e avançou às semifinais do Smash China (Pequim), torneio com maior pontuação (2.000) no circuito internacional.Calderano venceu de virada por 2 sets a 1 (parciais de parciais de 9/11, 11/9, 12/10, 12/10 e 11/9), interrompendo a sequência de três triunfos seguidos do francês, dois deles este ano.
Na Olimpíada de Paris 2024 Felix Lebrun levou a melhor contra o brasileiro na disputa da medalha de bronze. De lá para cá, a rivalidade só aumentou. Apesar da vitória de hoje, o francês segue com vantagem no retrospecto geral: em nove confrontos na história, soma cinco vitórias contra quatro de Calderano.
Leia também
• João Campos promete ampliar o "Pix Tênis", criado por Raquel Lyra
• Converse pede desculpas por anúncio de tênis que evocou imagens da KKK
• Astro do tênis anuncia aposentadoria e surpreende ao ter nova profissão no mercado financeiro
O adversário nas semifinais será o taiwanês Lin Yun-Ju (6º no ranking) que hoje aplicou 4 sets a 0 no sueco Trüls Moregard (5º). O confronto por vaga na final do Smash China está programado começar à 1h (horário de Brasília), deste domingo (11).
Calderano e Yun-Ju já se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias para o taiwanês e apenas uma para o brasileiro, no Aberto da República Tcheca, em 2017.
Vitórias de Calderano no China Smash
Primeira rodada: Hugo Calderano 3 x 0 Dimitrij Ovtcharov (ALE) - 11/9, 11/9 e 11/8;
Segunda rodada: Hugo Calderano 3 x 0 An Jaehyun (COR) - 11/5, 11/9 e 12/10;
Oitavas de final: Hugo Calderano 3 x 0 Patrick Franziska (ALE) - 11/2, 11/5 e 11/7;
Quartas de final: Hugo Calderano 4 x 1 Felix Lebrun (FRA) - 9/11, 11/9, 12/10, 12/10 e 11/9.