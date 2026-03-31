Calderano tem estreia avassaladora e bate Lubomir Jancarik na Copa do Mundo de Tênis de Mesa

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Atual número três do mundo, o mesatenista Hugo Calderano iniciou a defesa do título da Copa do Mundo de Tênis de Mesa em grande estilo. Nesta terça-feira, em Macau, ele não deu chances ao checo Lubomir Jancarik e derrotou o rival por 3 sets a 0 com parciais de 11/4, 11/5 e 11/2 em apenas 17 minutos de duelo.



A disputa começou com Calderano impondo seu ritmo agressivo e logo abrindo boa frente no placar. A estratégia deu resultado. Com um jogo consistente e uma técnica apurada, ele não deu chances ao rival checo e fechou o primeiro set em 1 a 0.





A alta intensidade também foi a marca da segunda parcial entre os dois jogadores. O brasileiro abriu 4 a 0 logo de cara, manteve a dianteira em todo set e confirmou o seu favoritismo na partida ao estabelecer 2 0 com um 11 a 5.



Dominante no confronto, Calderano foi ainda mais avassalador na volta ao duelo. Ele chegou a emplacar uma vantagem de 6 a 0 e controlou a disputa para administrar a larga vantagem e definir a partida em 3 a 0 com um 11/2



Cabeça de chave do Grupo 3, Calderano terá como próximo adversário o sueco Kristian Kalrsson. A partida entre os dois está marcada para esta quarta-feira, às 9h (horário de Brasília)



Este foi o segundo encontro entre Hugo Calderano e Lubomir Jancarik. Na única vez em que eles se desafiaram, o brasileiro levou a melhor e venceu o duelo pelo placar de 3 a 1 em um confronto válido pela liga alemã.



Na chave de simples masculino, 48 atletas iniciam a competição, que se divide em fase de grupos e mata-mata. Na primeira etapa, há 16 grupos de 3, em que todos os mesatenistas se enfrentam dentro da chave. Na sequência, os primeiros colocados de cada grupo se classificam e iniciam a disputa das oitavas de final.



Outra representante do Brasil na Copa do Mundo de Tênis de Mesa, Bruna Takahashi (que venceu seu jogo de estreia na segunda-feira) também entra em ação nesta quarta-feira, às 10h45 (horário de Brasília) para encarar a romena Bernadete Szocs.

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