Calderano vence nigeriano de virada e vai às oitavas de Grand Smash

Número seis do mundo, Hugo Calderano é o único brasileiro remanescente no WTT Singapura Smash, o primeiro de quatro grandes torneios da temporada, que distribuem 4 mil pontos aos vencedores.

Nesta quarta-feira (5), o carioca tropeçou no primeiro set contra o nigeriano Quadri Aruna (20º no ranking), mas se recuperou logo em seguida, e selou a vitória por 3 sets 1 (parciais de 8/11, 11/9, 11/5 e 11/6). Calderano volta a competir na quinta (6) às 9h20 (horário de Brasília), contra o taiwanês Lin Yun-Ju (12º).

Hugo Calderano avança no Smash



Número do mundo supera Quadri Aruna de virada e enfrentará Lin Yun-Ju nas oitavas de final em Singapura, ️ amanhã (06) às 9h20 (horário de Brasília), com transmissão do canal da WTT no YouTube pic.twitter.com/HOu8L5UEa5 — CBTM (@CBTM_TM) February 5, 2025

“Eu gosto de jogar aqui. Quer dizer, eu também tive algumas derrotas aqui, mas cheguei às semifinais em 2023, então acho que é um bom evento para mim. A multidão aqui é muito legal com todos, eu realmente gosto do país e espero poder ir longe neste evento”, projetou Calderano, em depoimento após a classificação à WTT.

O próximo adversário é um velho conhecido do brasileiro. Yun-Ju venceu três das quatro partidas contra Calderano. A última delas foi em novembro do ano passado: o taiwanês levou a melhor nas semifinais do WTT Champions Frankfurt (Alemanha), com placar de 3 sets a 2.

Demais resultados

Também nesta quarta (5), a parceira dos brasileiros Guilherme Teodoro e Vitor Ishiy caíram na estreia diante da dupla do indiano Mudit Dani com o maltês Taehyun Kin. Eles perderam de virada por 3 sets a 2 (13/11, 11/9, 9/11, 6/11 e 9/11).

Na terça (4), Calderano e a parceira Bruna Takahashi foram eliminados nas oitavas de final das duplas mistas, ao perderem para os japoneses Miwa Harimoto e Sora Matsushima, por 3 sets a 1 (11/9, 7/11, 11/15 e 11/15).

A temporada do circuito mundial de tênis de mesa terá mais três Grand Smashes: o United States Smash, em julho, em Las Vegas (EUA); o Europe Smash, na Suécia, em agosto; e o Smash China em setembro.

